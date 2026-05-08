Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Thủ tướng Lào và Malaysia

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 8/5, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp tục được Quốc hội Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm tạo ra những xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bên lề các hoạt động bận rộn của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này, đánh giá cuộc gặp thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với các cơ hội trao đổi biện pháp, định hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Sonexay Siphandone tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ cùng Đảng, Chính phủ lãnh đạo Việt Nam giành nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú và các nhà lãnh đạo Việt Nam; trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm sang thăm chính thức Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả mà Chính phủ Việt Nam dành cho Lào trong thời gian qua, như cử đội chuyên gia sang hỗ trợ Lào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra, Thủ tướng Lào cho rằng đây cũng là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch để giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu từ bên ngoài, tiến tới tự chủ và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Lào đang rất tích cực, khẩn trương và quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung vào những dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm với Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng như đường sắt Vientiane-Vũng Áng; đường cao tốc Vientiane-Vinh, cũng như trong việc bảo đảm an ninh năng lượng; nhất trí đề nghị Ủy ban hợp tác hai nước rà soát tiến độ thực hiện dự án này và báo cáo lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, nỗ lực cùng các đồng chí Lào vun đắp, đưa mối quan hệ hợp tác này tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Để cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào,” Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phải thể hiện trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược kết nối hai nền kinh tế, giao thông, năng lượng...

Hai Thủ tướng cũng nhất trí về một số phương hướng triển khai quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác, phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027; phát huy hơn nữa trụ cột hợp tác an ninh-quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo tinh thần “gắn kết chiến lược,” ưu tiên các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng trọng điểm; đổi mới nội dung, phương thức hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; nâng cao hiệu quả hợp tác ba bên Việt Nam-Lào-Campuchia, nhất là cơ chế các cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, cuộc họp của ba Thủ tướng Việt Nam-Lào-Campuchia và cơ chế gặp gỡ ba Thủ tướng bên lề các Hội nghị ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết cá nhân ông luôn kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ để tạo động lực cho tăng trưởng; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Malaysia trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia để tiếp tục trao đổi định hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thủ tướng Anwar Ibrahim dành cho Việt Nam; đánh giá cao việc các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công; khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam coi trọng quan hệ với Malaysia, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thiết lập từ tháng 11/2024.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư; bày tỏ mong muốn hai bên tích cực triển khai dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua Mạng lưới điện ASEAN (APG), hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ song phương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, chiều 8/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.