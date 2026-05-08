Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng gắn với xây dựng Đảng vững mạnh

Chiều 8/5, tại trụ sở Bộ Xây dựng (Hà Nội), Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban công tác với các đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là hội nghị giao ban đầu tiên của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc sau khi Quốc hội bầu, kiện toàn nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới được kiện toàn, với sự lãnh đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ công tác ngay từ tuần đầu, tháng đầu, triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội…

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các bộ, ngành, đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện thể chế hóa các chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc, các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Trung ương ban hành, Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ gắn với lộ trình và chất lượng thực hiện, giao trách nhiệm rõ ràng cho lãnh đạo các Ban Cán sự Đảng và đơn vị phối hợp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đánh giá định kỳ theo tháng và theo quý đối với từng nhiệm vụ cụ thể được giao; đặc biệt cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác của Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đề cập đến mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ và hai chiến lược 100 năm của đất nước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ lưu ý các đảng ủy trực thuộc cần tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Công tác cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục kinh doanh phải được thực hiện thực chất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tăng trưởng phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là động lực then chốt; song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác cán bộ trên nguyên tắc “có vào, có ra,” nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn, bởi con người vẫn là nhân tố quyết định dù đặt trong bối cảnh khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, kiên định chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đã báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả 4 tháng đầu năm 2026; tình hình triển khai Kết luận số 208-KL/TW, ngày 11/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo tình hình triển khai Kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát (đợt 1) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát (đợt 2); phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng ủy Chính phủ.

Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, các cấp, ngành, địa phương chủ động, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trên các tất cả các lĩnh vực.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, nhất là Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Trong đó, đổi mới mang tính điểm nhấn là đã nâng cao năng lực, hiệu quả, tính thực chất trong khâu tổ chức thực hiện với phương pháp khoa học, ngắn gọn, rõ ràng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, triển khai nghiêm túc. Trong đó thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, sản xuất kinh doanh tiếp tục được thúc đẩy.../.

