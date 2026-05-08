Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu (Philippines), kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 từ ngày 7-8/5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Mactan-Cebu có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng thành phố Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự các phiên khai mạc, phiên họp toàn thể, họp kín với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu bật những đề xuất của Việt Nam trong việc ASEAN đối phó thế nào với những thách thức mang tính liên thông, đa chiều; cũng như nêu 3 trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận, nhất trí ra Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các Hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả.

Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, củng cố tin cậy chính trị và triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác sẵn có; đề cao tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với các nước; mong muốn khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác mới trong quan hệ thương mại, thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối ASEAN, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối hạ tầng khu vực.

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ với các nước thành viên nhằm đóng góp cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới./.

