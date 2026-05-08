Hai làng nghề của Hà Nội tiếp tục ghi dấu trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới

Từ những xưởng nghề truyền thống ở ngoại thành Hà Nội, khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng đang từng bước khẳng định vị thế của thủ công Việt Nam trên bản đồ sáng tạo thế giới. Việc hai làng nghề được Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC-International) ghi danh không chỉ mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thị trường quốc tế, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống của “Thủ đô trăm nghề” trong dòng chảy hội nhập. Sau Bát Tràng và Vạn Phúc, Hà Nội hiện có 4 làng nghề tham gia Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai toàn cầu về số lượng thành viên trong hệ thống của Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC-International)

Hội đồng Thủ công Thế giới là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế được thành lập năm 1964 nhằm bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống trên toàn cầu. Sau hơn 60 năm hoạt động, tổ chức này đã công nhận 83 làng nghề thủ công của 34 quốc gia trên thế giới./.