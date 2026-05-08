ASEAN nhất trí tăng cường thương mại nội khối nhằm củng cố an ninh lương thực

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 8/5 cho biết các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường thương mại nội khối và củng cố những cơ chế bảo đảm an ninh lương thực khu vực trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng và các tuyến vận tải biển toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết lãnh đạo các nước ASEAN cam kết duy trì lưu thông những mặt hàng thiết yếu trong khu vực, đồng thời bảo đảm thị trường mở và có tính dự báo.

Ông Marcos nêu rõ: “Các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì lưu thông hàng hóa thiết yếu, bảo đảm thị trường mở và có thể dự báo, tăng cường thương mại nội khối ASEAN và củng cố những cơ chế an ninh lương thực khu vực.”

Theo Tổng thống Philippines, giá nhiên liệu tăng cao, gián đoạn vận tải biển và chi phí phân bón leo thang đang tác động tới các gia đình và nền kinh tế trên khắp Đông Nam Á.

Để ứng phó, các nước ASEAN nhất trí xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn, hỗ trợ những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong lĩnh vực nông nghiệp cùng các hộ nông dân quy mô nhỏ, thúc đẩy mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường những hệ thống dự trữ lương thực do ASEAN dẫn dắt.

Ông Marcos cũng nhấn mạnh lời kêu gọi sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) phiên bản nâng cấp nhằm hiện đại hóa các quy định thương mại khu vực và giảm những rào cản phi thuế quan. Theo ông, hiệp định sửa đổi này bao gồm các điều khoản ứng phó khủng hoảng nhằm bảo đảm dòng chảy liên tục của hàng hóa thiết yếu trong những tình huống khẩn cấp.

ATIGA sửa đổi, hoàn tất đàm phán năm 2025, cũng bổ sung các biện pháp liên quan đến gián đoạn chuỗi cung ứng, thương mại số và sáng kiến kinh tế xanh trong bối cảnh ASEAN tìm cách củng cố vai trò trong những mạng lưới sản xuất toàn cầu.

An ninh lương thực hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Philippines trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026, bên cạnh ổn định năng lượng và bảo vệ công dân ASEAN ở nước ngoài./.

Philippines có mức thâm hụt thương mại lớn nhất ASEAN Philippines có mức thâm hụt thương mại cao nhất trong 6 tháng vào tháng 3 vừa qua, lên tới 4,5 tỷ USD, dù xuất khẩu tăng 20,4% lên 6,78 tỷ USD và nhập khẩu tăng 12,3% lên 11,29 tỷ USD.

​