ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Việt Nam gắn bó trách nhiệm, cùng ASEAN phát triển tự cường và gắn kết

Việt Nam gia nhập "mái nhà chung" ASEAN vào ngày 28/7/1995. Kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, có những đóng góp quan trọng đối với xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao.

Lễ Thượng cờ Việt Nam tại Brunei khi Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN. (Ảnh tư liệu)

Hành trình hơn 30 năm qua là minh chứng sống động cho khát vọng hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng, cùng tinh thần tiên phong, trách nhiệm, chủ động của Việt Nam vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường.

Đối với ASEAN, sự tham gia của Việt Nam là một bước ngoặt lớn trong quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của những người sáng lập ASEAN về gắn kết các quốc gia thành viên bằng khát vọng hòa bình, thịnh vượng và tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ song phương của Việt Nam với các nước ASEAN phát triển tích cực. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt, cùng các nước thành viên duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tăng cường quan hệ với các đối tác, khai thác hiệu quả mạng lưới liên kết kinh tế của ASEAN để thúc đẩy thương mại, đầu tư, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ và các nguồn lực từ ASEAN và các đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Các nghĩa vụ luân phiên trong ASEAN đã được Việt Nam hoàn thành xuất sắc. Với vai trò nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 (năm 1998) chỉ 3 năm sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã cùng các nước thành viên chèo lái, đưa ASEAN vững vàng vượt qua các thách thức của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính năm 1997, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội, duy trì đà hợp tác và liên kết khu vực, hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2020.

Những trọng trách mà ASEAN giao phó như Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN khóa 34, Chủ tịch ASEAN các năm 2010, 2020... đã gặt hái những thành quả đáng tự hào. Có thể kể đến như việc Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 như: Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN về các tình huống khẩn cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai...

Ngoài ra, Việt Nam còn có đóng góp quan trọng vào các quyết sách nhằm định hướng phát triển của ASEAN như: thúc đẩy hoàn tất ý tưởng ASEAN-10, thông qua Chương trình Hành động Hà Nội 1998, Tầm nhìn ASEAN 2020 (vào năm 1997), Tuyên bố Hòa hợp ASEAN về xây dựng Cộng đồng ASEAN (vào năm 2003), Hiến chương ASEAN (năm 2007), Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (xây dựng năm 2015), Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045...

Trong bối cảnh ASEAN chịu nhiều tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, tại các cuộc họp của ASEAN thời gian gần đây, Việt Nam đã chủ động đóng góp, đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy khả năng ứng phó tập thể của ASEAN, trong đó có “Sáng kiến xây dựng Khung hợp tác tăng cường ứng phó chung của ASEAN với tình hình ở Trung Đông và các cuộc khủng hoảng trong tương lai."

Lực lượng tiêu binh thực hiện nghi thức thượng cờ ASEAN ngày 8/8/2025. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Việt Nam còn đề xuất sáng kiến và đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN nhằm bổ trợ cho các diễn đàn, cơ chế chính thức của Hiệp hội, tạo cơ hội trao đổi rộng rãi về các ý tưởng, sáng kiến về hợp tác khu vực, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường và bền vững trong tương lai.

Sau hai lần tổ chức thành công tại Hà Nội (vào tháng 4/2024 và tháng 2/2025), Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) đã dần trở thành hình mẫu về một diễn đàn thật sự của ASEAN, dành cho ASEAN, qua đó khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong định hình tầm nhìn chiến lược ở khu vực.

Cùng với việc nỗ lực thúc đẩy liên kết nội khối và trong khu vực, Việt Nam còn phát huy hiệu quả vai trò cầu nối trong mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN với các quốc gia ngoài khu vực như: Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, New Zealand…

Theo Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Việt Nam là một thành viên quan trọng và mang tính xây dựng trong hơn 30 năm qua với những đóng góp nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Trong bối cảnh ASEAN triển khai Tầm nhìn 2045, vai trò của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng.

Ba trọng tâm lớn của Hội nghị cấp cao ASEAN 48

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines vào ngày 7 và 8/5/2026 tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau những thành quả có được của 10 năm xây dựng Cộng đồng (2015-2025) với trọng tâm là thúc đẩy triển khai toàn diện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên, hiện cũng là thời điểm ASEAN phải xử lý nhiều thách thức, nhất là trong việc duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy hợp tác và giải quyết các vấn đề khu vực, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả ứng phó tập thể và hữu hiệu với các biến động, cú sốc từ bên ngoài.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu, Philippines vào ngày 7 và 8/5/2026. (Nguồn: Daily Tribune)

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung," Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; Mở rộng các hành lang thịnh vượng; và Thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 là đợt hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện về tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN để giải quyết các thách thức.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 dự kiến tập trung vào 3 trọng tâm lớn:

Thứ nhất, các lãnh đạo sẽ bàn về cách tiếp cận thống nhất của ASEAN đối với các diễn biến mới tại Trung Đông và những hệ lụy lan tỏa đối với khu vực. Các cú sốc về giá năng lượng, rủi ro đứt gãy nguồn cung và biến động tại các tuyến vận tải biển quan trọng đòi hỏi ASEAN phải tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các chuỗi cung ứng then chốt.

Cùng với đó, việc bảo hộ và hỗ trợ công dân ASEAN đang sinh sống, lao động và học tập tại khu vực Trung Đông cũng là ưu tiên cấp bách. Đây là những vấn đề mà ASEAN đã chủ động trao đổi trong các cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng thời gian qua (2 cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ngày 13/3 và 13/4, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN đặc biệt ngày 27/4, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) đặc biệt ngày 30/4), phản ánh tinh thần phản ứng nhanh của toàn khối.

Thứ hai, Hội nghị Cấp cao lần này sẽ thảo luận định hướng thúc đẩy triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Năm 2026 là năm bản lề đầu tiên đưa Tầm nhìn này vào thực tiễn, các lãnh đạo sẽ thảo luận về những biện pháp nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định, đề cao luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử chung để bảo đảm không gian phát triển bền vững của khu vực.

Trên phương diện kinh tế, ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết nội khối sâu rộng hơn, bao gồm nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Kinh tế số ASEAN (DEFA) để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong khuôn khổ các Hiệp định tự do thương mại, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... Việc tận dụng các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ giúp ASEAN bứt phá trong giai đoạn cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gay gắt.

Thứ ba, hội nghị sẽ thảo luận toàn diện về tình hình quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Biển Đông, các xu hướng điều chỉnh chính sách của các đối tác lớn, cho đến những thách thức mới về an ninh mạng, an ninh công nghệ và chuyển đổi năng lượng; qua đó tiếp tục phát huy tiếng nói chung và vai trò trung tâm của ASEAN trên cơ sở đề cao thượng tôn pháp luật, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho rằng những diễn biến mới mà thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt là tình hình biến động phức tạp tại Trung Đông, đã tác động đến nhiều lĩnh vực. Ông Kao Kim Hourn nhấn mạnh một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay là nguy cơ khủng hoảng năng lượng, do đó hội nghị cấp cao lần này sẽ tập trung vào các vấn đề năng lượng và những lĩnh vực liên quan.

Về định hướng chung, Tổng Thư ký ASEAN cho biết các ưu tiên của hội nghị sẽ tập trung vào việc ASEAN tăng cường phối hợp hành động, cả ở cấp độ khu vực và quốc gia, nhằm ứng phó hiệu quả với những biến động và thách thức ngày càng gia tăng ở nhiều chiều.

Theo Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, an ninh năng lượng gắn chặt với an ninh lương thực, một vấn đề mang tính sống còn. Thực tế thời gian qua cho thấy, giá năng lượng tăng cao đang kéo theo chi phí sản xuất nông nghiệp và giá lương thực leo thang, vì vậy ASEAN sẽ ưu tiên thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và duy trì khả năng tiếp cận lương thực cho người dân của khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký cho biết tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo cũng sẽ có các cuộc thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân và lao động di cư. Nội dung này nhằm thích ứng với bối cảnh bất ổn tại Trung Đông, nơi có đông lao động ASEAN sinh sống và làm việc. Các nước thành viên được cho là đang tăng cường phối hợp cung cấp hỗ trợ lãnh sự, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho công dân, đồng thời thúc đẩy các cơ chế hợp tác nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Về hợp tác của các quốc gia thành viên ASEAN nhằm giải quyết, ứng phó với các thách thức như năng lượng và an ninh lương thực, Tổng Thư ký cho biết ASEAN đang triển khai cách tiếp cận tổng thể, kết hợp hài hòa giữa các giải pháp ngắn hạn và dài hạn.

Trong lĩnh vực năng lượng, các nhà lãnh đạo đã thúc đẩy nâng cấp Lưới điện ASEAN (APG), đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện Mặt Trời, điện gió, sinh khối và phát triển xe điện. Trước xu hướng nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ gia tăng mạnh, có thể tăng gấp 2,6 lần vào năm 2045, ông Kao Kim Hourn cho rằng ASEAN cần tăng cường hợp tác thông qua các cơ chế như Hiệp định an ninh dầu khí ASEAN (APSA), thúc đẩy kết nối hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường ống khí nội khối và đa dạng hóa nguồn cung.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, một số quốc gia thành viên cũng đang xem xét việc sử dụng năng lượng hạt nhân, qua đó cho thấy nhu cầu mở rộng hợp tác nhằm tránh phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đồng thời, ông nhấn mạnh các nước cần đẩy nhanh việc phê chuẩn Hiệp định khung ASEAN về an ninh dầu mỏ (APSA) để đáp ứng với tình hình thực tiễn.

Trong lĩnh vực an ninh lương thực, ASEAN đang xem xét nâng cao hiệu quả và tính linh hoạt của các cơ chế dự trữ lương thực, như Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3. Mặc dù đây đã là một cơ chế dự trữ hữu ích, song yêu cầu đặt ra là phải nâng cao tính linh hoạt, đặc biệt trong việc cải thiện khả năng tiếp cận nguồn dự trữ đối với các quốc gia và người dân đang gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, hợp tác nội khối và mở rộng nguồn cung từ các đối tác bên ngoài cũng được thúc đẩy, nhằm tránh phụ thuộc vào một nguồn cung. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung ổn định, kiểm soát giá cả và đáp ứng nhu cầu của người dân trong mọi kịch bản.

Về kinh tế số, Tổng Thư ký cho biết ASEAN đang đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN (DEFA), dự kiến hoàn tất trong năm nay, qua đó tạo nền tảng xây dựng một hệ sinh thái số liên kết, năng động và có sức cạnh tranh cao, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực.

Ông Kao Kim Hourn nhận định về tổng thể, cách tiếp cận của ASEAN hướng tới củng cố năng lực tự chủ, tăng cường liên kết nội khối và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động toàn cầu. Ông nhấn mạnh khả năng ứng phó một cách tự cường chính là chìa khóa để ASEAN hướng tới tương lai phát triển bền vững.

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

Đánh giá về vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với ASEAN trong những năm gần đây cũng như trong tương lai, Tổng Thư ký cho rằng Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng cho ASEAN trên nhiều phương diện, từ duy trì hòa bình, ổn định đến thúc đẩy hội nhập khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Ông đánh giá cao đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực này.

Trong bối cảnh ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tổng Thư ký nhận định vai trò của Việt Nam càng trở nên quan trọng trong việc định hình các định hướng phát triển dài hạn của khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Với việc Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho rằng Ban Lãnh đạo mới của Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ổn định và tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng quan trọng để đóng góp sâu rộng hơn vào các tiến trình chung của ASEAN.

Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực trên cả ba trụ cột: Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, đồng thời thúc đẩy kết nối khu vực thông qua các dự án hạ tầng và liên kết kinh tế.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò trong các cơ chế như Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) cũng thể hiện đóng góp thiết thực trong thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường gắn kết nội khối. Với nền tảng đó, Tổng Thư ký bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục là một thành viên quan trọng, có trách nhiệm và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của ASEAN trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội.

Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Trên tinh thần đó, dự kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng.

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đánh giá sự hiện diện của Thủ tướng tại Cebu (Philippines) lần này thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam về triển khai nhất quán đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng: độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trong tổng thể đó, ASEAN tiếp tục được khẳng định là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam, là không gian gắn bó mật thiết với an ninh và phát triển của đất nước.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho rằng với việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Ban lãnh đạo mới của Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ổn định và tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng cho những đóng góp sâu rộng hơn vào tiến trình chung của khu vực.

Từ góc nhìn đối tác, Đại sứ New Zealand tại ASEAN Joanna Anderson đánh giá cao vai trò điều phối linh hoạt của Việt Nam, đặc biệt trong các vấn đề an ninh năng lượng và kinh tế. Trong khi đó, Đại sứ Indonesia tại ASEAN Derry Aman nhấn mạnh Việt Nam là nhân tố gắn kết, luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ với các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN. Những đánh giá này cho thấy sự ghi nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng chủ động và thực chất của Việt Nam trong ASEAN.

Có thể thấy vai trò của Việt Nam trong ASEAN đang chuyển mình theo hướng sâu sắc và chủ động hơn. Sự kết hợp giữa tư duy chiến lược dài hạn và các hành động cụ thể, thực chất đang giúp Việt Nam tạo dấu ấn rõ nét trong tiến trình phát triển của khu vực.

Trong bối cảnh hội nhập nhiều biến động, hành trình của Việt Nam trong ASEAN không chỉ dừng lại ở thích ứng, mà đang chuyển sang giai đoạn đồng kiến tạo, góp phần định hình một ASEAN gắn kết, tự cường và hướng tới tương lai./.

