Ở đâu người lao động khó, ở đó cần có cán bộ công đoàn

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại cho Đảng, nhân dân và dân tộc ta di sản tinh thần vô giá là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước, ý chí độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và khát vọng cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, nhân dân.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Không chỉ học điều Bác nói, điều quan trọng hơn là làm theo điều Bác dạy, biến tư tưởng của Người thành hành động cụ thể trong lao động, công tác và cuộc sống hằng ngày.

Cán bộ công đoàn tại Đồng Nai hỗ trợ người lao động vận chuyển hành lý và chuẩn bị lên tàu về quê đón Tết. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trải qua gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là cầu nối bền chặt giữa Đảng với người lao động.

Trong 5 năm qua, việc quán triệt và thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, bài bản, sáng tạo, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu. Trong đó, 131 tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương tại hội nghị là những bông hoa tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác, minh chứng sinh động cho chân lý: những điều lớn lao luôn bắt đầu từ việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cần chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, người lao động; củng cố niềm tin của công nhân, người lao động đối với Đảng, Nhà nước.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Người công nhân thời kỳ mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, tác phong công nghiệp hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng. Mỗi cán bộ công đoàn cần thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện; thực sự gần gũi, thấu hiểu và bảo vệ công nhân bằng trách nhiệm cùng hành động cụ thể. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín.

“Ở đâu công nhân khó, ở đó có cán bộ công đoàn; ở đâu quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng, ở đó tổ chức công đoàn phải lên tiếng và hành động.”

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: “Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự nghiệp phát triển. Vì vậy, mọi hoạt động của Công đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để phục vụ; chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả thực chất, từ hành chính hóa sang đồng hành, chia sẻ và kiến tạo.”

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động giai đoạn 2023 - 2025. Trong số này, có 81,4% là tập thể cấp cơ sở; 22,7% cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 22,7% là đoàn viên, người lao động trực tiếp; 54,6% là cán bộ công đoàn, chủ yếu ở cấp cơ sở.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn khác nhau. Có người là cán bộ lãnh đạo, quản lý gánh vác trách nhiệm lớn; có người là cán bộ công đoàn sáng tạo, tận tụy; có người là lao động trực tiếp vượt khó vươn lên.

Đặc biệt, có những công nhân không may gặp tai nạn lao động nhưng bằng ý chí, nghị lực và tinh thần học tập, làm theo Bác đã nỗ lực vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống và công việc./.

Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh: 3 nhiệm vụ trọng tâm hướng đến người lao động Lấy sự thụ hưởng của người lao động làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có uy tín, năng lực tương xứng; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là người bạn tin cậy của người lao động.