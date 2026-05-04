Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh: 3 nhiệm vụ trọng tâm hướng đến người lao động

“Lấy sự thụ hưởng của người lao động làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có uy tín, năng lực tương xứng; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là người bạn tin cậy của người lao động...”

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố ngày 4/5, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau chuyến thăm, làm việc với công nhân trên địa bàn.

Trên cơ sở ba định hướng lớn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tổ chức Công đoàn Thành phố khẩn trương cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bằng chương trình hành động thiết thực, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt phải “đo đếm được bằng kết quả cụ thể”.

Để làm được điều này, Công đoàn thành phố được giao nhiệm vụ rà soát toàn diện cơ chế, chính sách; chủ động tham mưu Thành ủy ban hành các chủ trương phù hợp với thực tiễn; xây dựng cơ chế vận hành đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, trong đó Công đoàn đóng vai trò chủ trì; đồng thời kết nối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để huy động nguồn lực.

Về công tác cán bộ, Công đoàn cần xây dựng đội ngũ có kinh nghiệm, uy tín, tâm huyết; thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó; giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm cụ thể, có báo cáo tiến độ và kết quả rõ ràng.

Đặc biệt, tuân thủ nguyên tắc: Rõ việc, rõ người, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ cơ chế. Mọi hoạt động và chương trình hành động phải dựa trên số liệu, dữ liệu và thông số cụ thể để ra quyết định.

Trên cơ sở định hướng chung, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Công đoàn cần tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm hướng đến thụ hưởng của người lao động, để Công đoàn thật sự là người bạn tin cậy của người lao động.

Cụ thể về nhà ở xã hội, Công đoàn cần làm đầu mối phối hợp triển khai các mô hình nhà lưu trú, nhà thuê, thuê mua cho công nhân theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Về lâu dài, chủ động đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội, chuyển đổi quỹ đất công thành nhà ở cho công nhân; thí điểm hợp tác với các đơn vị chuyên nghiệp để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về chăm sóc sức khỏe, Công đoàn cần tổ chức khám, tầm soát sức khỏe định kỳ cho người lao động, đặc biệt là nữ công nhân; đặt mục tiêu 100% người lao động được khám sức khỏe, 100% nữ công nhân được tầm soát ung thư cổ tử cung.

Về thiết chế văn hóa, Công đoàn phối hợp với ngành văn hóa và các trung tâm cung ứng dịch vụ công tại 168 xã, phường triển khai cơ chế “đặt hàng” chương trình văn hóa - nghệ thuật tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và doanh nghiệp đông lao động.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Thanh Nhân báo cáo về Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Trong đó, nhiều hoạt động nổi bật được triển khai như “Đối thoại tháng 5”, “Cảm ơn người lao động”, “Tháng cao điểm phát triển đoàn viên”, các chương trình phúc lợi, an toàn lao động và ngày hội an toàn giao thông...

Đặc biệt, Công đoàn thành phố đã ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp hướng tới mục tiêu xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội; đồng thời ký kết với các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở điều trị bệnh nghề nghiệp, y học cổ truyền để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên...

Những kết quả bước đầu cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của tổ chức Công đoàn trong đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của lãnh đạo Thành phố, chặng đường phía trước đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ hơn, đo lường bằng kết quả cụ thể, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của người lao động làm thước đo trung tâm cho mọi hoạt động./.

TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận phát triển dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

