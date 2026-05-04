Hàng tấn cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết trắng đồng loạt

Sáng 4/5, qua kiểm tra các lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), nhiều hộ nuôi phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết nổi trắng mặt nước, gây thiệt hại đáng kể và làm dấy lên lo ngại về chất lượng nguồn nước.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn, cho biết chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng cá chết trên sông Lam chưa rõ nguyên nhân. Không chỉ cá nuôi trong lồng bè bị chết mà cá tự nhiên ngoài sông Lam cũng chết, trôi dạt vào bờ. Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng nhiều cá chết đồng loạt, xảy ra trên diện rộng như vậy.

Trong sáng 4/5, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Lam đang khẩn trương vớt cá chết để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Anh Trần Văn Huy (sinh năm 1988), một hộ nuôi cá lâu năm cho biết, gia đình đã gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè hơn 10 năm nay nhưng chưa khi nào chứng kiến cảnh tượng như thế này. Sáng nay ra kiểm tra thì cá đã nổi trắng trên mặt lồng bè. Thiệt hại quá lớn, hiện gia đình chỉ biết vớt cá lên đem chôn để tránh ô nhiễm môi trường.

Cùng thực trạng, ông Võ Văn Phùng (sinh năm 1962), một hộ nuôi cá lồng khác cho biết thêm, gia đình ước tính thiệt hại hơn 1 tấn cá, lượng cá này đều vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. "Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân và hiện giờ chỉ lo xử lý cá chết để tránh ô nhiễm," ông Phùng nói.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Anh Sơn có khoảng 15 hộ nuôi cá lồng bè thì phần lớn đều bị thiệt hại với mức độ khác nhau. Các hộ nuôi này chủ yếu ở Khối 1, xã Anh Sơn. Việc cá chết đồng loạt, bao gồm cả cá nuôi trong lồng bè và cá tự nhiên, khiến nhiều người dân nghi ngờ chất lượng nguồn nước đã bị ảnh hưởng.

Nhiều chủ nuôi cá lồng bè trên địa bàn cho biết, nhiều năm qua mô hình sinh kế này phát triển khá ổn định nhờ nguồn nước lưu thông, giàu oxy, ít ô nhiễm. Cá nuôi trong môi trường tự nhiên nên chất lượng tốt, dễ tiêu thụ và là nguồn thu nhập chính, tạo sinh kế của nhiều hộ dân ven sông. Sự cố lần này không chỉ gây thiệt hại kinh tế trước mắt mà còn khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm kéo dài nếu nguyên nhân không sớm được làm rõ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3/5, tại xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam, khiến bể chứa bị thủng. Sự cố làm khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra khuôn viên nhà máy. Đáng chú ý, vị trí nhà máy nằm sát sông Lam, vào năm 2022 nhà máy này từng bị người dân địa phương phản ánh về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, cho biết đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố nhưng chưa xác nhận lượng mật mía có tràn ra môi trường bên ngoài hay không.

Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa - nơi đặt nhà máy mía đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam cho biết, sau khi sự cố vỡ bể chứa mật mía xảy ra, địa phương đã trực tiếp giám sát quá trình xử lý. Cũng theo ông Lục, lượng mật đựng trong bể chứa bị sét đánh trúng là loại mật rỉ đường, là thành phẩm được dùng để chế biến phân bón, rác thải hữu cơ, thức ăn gia súc...

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn, cho biết nhà máy mía đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam ở khu vực thượng nguồn sông Lam, cách vị trí khu vực nuôi cá của người dân khoảng 20km. Hiện xã Anh Sơn đang giao các phòng chuyên môn phối hợp với người dân thống kê thiệt hại, đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến cá chết đồng loạt./.

