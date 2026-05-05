Quảng Trị yêu cầu dừng nổ mìn tại mỏ đá sau phản ánh ô nhiễm môi trường

Sau phản ánh của TTXVN về tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá của Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh (xã Tuyên Bình, Quảng Trị) khiến người dân bức xúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra thực địa và có phương án yêu cầu các doanh nghiệp liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu tác động đến khu dân cư.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 4/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh (xã Tuyên Bình, Quảng Trị) khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trước mắt, hai công ty phải tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác đá để đảm bảo an ninh trật tự và giảm thiểu tác động đến khu dân cư theo đề nghị của chính quyền địa phương.

Cùng đó, các doanh nghiệp phải rà soát, tính toán lại lượng thuốc nổ, lựa chọn phương pháp nổ mìn phù hợp nhằm hạn chế tối đa phát sinh bụi, tiếng ồn và rung chấn, đặc biệt tại các khu vực có địa hình cao hoặc đất phong hóa mạnh. Việc nổ mìn không được thực hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhất là khi có gió mạnh hướng về phía khu dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu hai công ty phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian nổ mìn, tránh tình trạng nổ mìn đồng thời gây cộng hưởng rung động và bụi, làm gia tăng mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đối với hoạt động chế biến và vận chuyển đá, các doanh nghiệp phải tăng cường biện pháp phun ẩm tại dây chuyền nghiền, khu vực sân bãi và toàn bộ tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là những đoạn đi qua khu dân cư. Đồng thời, các phương tiện vận chuyển phải tuân thủ quy định về tải trọng, thực hiện che phủ bạt kín thùng xe, giảm tốc độ khi đi qua khu vực đông dân cư nhằm hạn chế bụi và đảm bảo an toàn giao thông.

Các xe tải chở đá của hai mỏ đá Minh Cầm và Đại Phúc Sông Gianh nằm trên địa bàn xã Tuyên Bình (Quảng Trị) gây rơi vãi vật liệu trên đường và bụi bẩn, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Riêng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh, khẩn trương thực hiện việc nạo vét đá bồi lấp khu vực sông, khắc phục các vị trí bị ảnh hưởng đến dòng chảy; đồng thời sửa chữa trạm bơm bị hư hỏng do đá rơi, hoàn thành trước ngày 22/7/2026 theo cam kết với chính quyền địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị Sở Công Thương kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định; Công an tỉnh và Sở Xây dựng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, đảm bảo không xảy ra tình trạng chở quá tải.

Trước đó, ngày 21/4, TTXVN đăng tải bài viết phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá tại khu vực Lèn Minh Cầm, thuộc địa bàn các xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, hoạt động nổ mìn, nghiền đá và vận chuyển vật liệu của hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh đã phát sinh lượng lớn bụi, lan rộng vào khu dân cư, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khô nóng hoặc có gió mạnh.

Nhiều người dân xã Tuyên Bình cho biết, tình trạng bụi diễn ra thường xuyên, khiến sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, cây cối, nhà cửa bị phủ bụi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, hoạt động vận chuyển đá với mật độ lớn trên các tuyến đường liên xã cũng gây mất an toàn giao thông và gia tăng ô nhiễm.

Không chỉ có người dân xã Tuyên Bình, nhiều hộ dân tại xã Tuyên Phú (Quảng Trị) giáp ranh với xã Tuyên Bình cũng bức xúc trước tình trạng hai mỏ đá của Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh trên địa bàn xã Tuyên Bình thường xuyên nổ mìn, bụi bay mù mịt từ mỏ đá sang khu dân cư.

Người dân chặn đá hai bên đường trước thực trạng các xe tải chở đá của hai mỏ đá Minh Cầm và Đại Phúc Sông Gianh nằm trên địa bàn xã Tuyên Bình (Quảng Trị) gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin TTXVN phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương cùng chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực tế tại các khu vực khai thác đá nêu trên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả kiểm tra cho thấy phản ánh của TTXVN và người dân là có cơ sở. Hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển đá của hai doanh nghiệp đã phát sinh bụi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là khu vực thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú; trong đó, hoạt động nổ mìn khai thác đá có thời điểm gây phát tán bụi lớn, nhất là khi gặp điều kiện gió mạnh, làm bụi cuốn vào khu dân cư.

Đáng chú ý, vào ngày 8/4/2026, trong quá trình nổ mìn của hai đơn vị khai thác đá trên địa bàn xã Tuyên Bình do ảnh hưởng của gió lớn kết hợp với địa hình có tầng đất phong hóa mạnh đã xảy ra hiện tượng bụi phát tán diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư cuối hướng gió. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Bên cạnh đó, trên tuyến đường vận chuyển đá từ khu mỏ ra đường liên xã và Quốc lộ 12A, dù các doanh nghiệp đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như phun nước, nhưng tần suất chưa đảm bảo, đặc biệt trong mùa nắng nóng, vẫn xảy ra tình trạng bụi phát tán khi phương tiện vận chuyển lưu thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận trước đây hoạt động khai thác của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh từng xảy ra hiện tượng đá văng, đá sạt xuống khu vực ven sông, gây ảnh hưởng nhất định đến dòng chảy nhưng chưa được xử lý triệt để.

Việc kịp thời kiểm tra, xác minh và đưa ra các biện pháp xử lý cụ thể đối với hoạt động khai thác đá tại khu vực Lèn Minh Cầm (xã Tuyên Bình, Quảng Trị) được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại Quảng Trị./.

