Ô nhiễm môi trường từ mỏ đá tại Quảng Trị khiến người dân bức xúc

Hàng trăm hộ dân tại các xã Tuyên Phú và Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) đang bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường do việc khai thác của hai mỏ đá nằm cạnh nhau trên địa bàn xã Tuyên Bình gây ra.

Người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng ô nhiễm để ổn định cuộc sống.

Dân sống khổ sở vì bụi, ô nhiễm

Ghi nhận của phóng viên TTXVN ngày 20/4, tại tuyến đường liên xã Tuyên Bình nối ra Quốc lộ 12A, nhiều xe tải vận chuyển đá từ mỏ đá Lèn Mã Thượng ra Quốc lộ 12A có tình trạng rơi vãi vật liệu. Mỗi lần xe di chuyển kéo theo bụi bay vào nhà dân, phủ trắng cây cối hai bên đường.

Tuyến đường bêtông tại thôn Mã Thượng khá nhỏ, nên mỗi khi gặp xe ngược chiều, xe tải phải dừng lại tìm khoảng đất trống để hai xe tránh nhau. Do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân đã phải đưa gạch, đá ra chèn hai bên đường buộc xe tải phải đi chậm, tránh rơi vãi đất đá gây ô nhiễm.

Chị N.T. H ở thôn Mã Thượng, xã Tuyên Bình, cho biết cứ mỗi lần xe chạy qua là bụi bay mù mịt, hàng hóa trong quán lúc nào cũng phải phủ bạt kín mà vẫn không tránh khỏi bám bụi. Những ngày nắng nóng, tình trạng còn kinh khủng hơn, bụi bay dày đặc, người dân hít thở rất khó chịu.

“Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc xe tải hoạt động liên tục còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến đường nhỏ hẹp nhưng lượng xe tải lớn lưu thông với tần suất cao, nhiều xe chạy nhanh, không che chắn kỹ càng khiến đá rơi vãi, gây nguy hiểm cho người đi đường. Người dân, đặc biệt là học sinh, luôn nơm nớp lo sợ," chị H cho biết thêm.

Không chỉ có người dân xã Tuyên Binh, nhiều hộ dân tại xã Tuyên Phú cũng bức xúc trước tình trạng hai mỏ đá của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Phúc Sông Gianh trên địa bàn xã Tuyên Bình thường xuyên nổ mìn, bụi bay mù mịt từ mỏ đá sang khu dân cư.

Bà Đoàn Thị Thanh Bình ở thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú cho biết, vì khu vực mỏ đá Lèn Mã Thượng nằm sát khu dân cư nên mỗi khi nổ mìn khai thác đá thì bụi bay sang ảnh hưởng đến người dân và hoa màu.

“Tuy là khác xã nhưng khoảng cách thì gần lắm, chỉ qua con sông nhỏ. Mỗi lần bên kia nổ mìn là bụi bay trắng xóa cả làng bên này. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng, song tình trạng này vẫn chưa chấm dứt, người dân rất bức xúc," chị Bình phản ánh.

Trao đổi về phản ánh của người dân liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh khẳng định, thời gian qua doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định khai thác cũng như nổ mìn nên không có tình trạng như phản ánh. Đại diện doanh nghiệp này cho rằng, không biết mỏ bên cạnh nổ mìn bay sang hộ dân hay không, còn mỏ cửa đơn vị thì không.

Về phía Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm, ông Hoàng Văn Phong, Phó giám đốc công ty cho rằng, thời gian gần đây, đơn vị không nổ mìn nên không biết các video, hình ảnh của người dân ghi nhận, phản ánh là ngày nào, do đơn vị nào thực hiện.

Theo ông Hoàng Văn Phong, để giảm thiểu tình trạng bụi bay từ các mỏ đá và quá trình vận chuyển đá trên địa bàn xã, các đơn vị khai thác cũng có thuê người dọn đá rơi vãi hai bên đường vận chuyển cũng như tưới nước mặt đường nhằm giảm bụi.

Xã lân cận “kêu cứu”

Trao đổi với Phóng viên TTXVN, ông Hoàng Vĩnh Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình cho biết, vừa qua Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Phú đã có văn bản đề nghị xã tăng cường công tác quản lý việc khai thác tại mỏ đá Lèn Mã Thượng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Phú, thời gian qua việc khai thác đá tại mỏ đá Lèn Mã Thượng thuộc địa bàn quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình do Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh thực hiện đã gây ảnh hưởng về khói bụi và tiếng ồn đến đời sống người dân xung quanh khu vực mỏ nói chung và người dân tại thôn Phúc Tùng xã Tuyên Phú nói riêng.

Thực tế tình trạng này đã diễn ra không ít lần, người dân rất bức xúc. Đặc biệt, người dân tại thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú đã ghi lại các hình ảnh, video làm bằng chứng về ảnh hưởng của khói bụi do công tác nổ mìn và đăng lên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

“Để ổn định dư luận, đảm bảo quyền lợi và bảo vệ môi trường của người dân sống xung quanh khu vực mỏ và việc khai thác tài nguyên khoáng sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Phú đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình quan tâm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Mã Thượng," văn bản của xã Tuyên Phú nêu rõ.

Ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Phú, cho biết sau khi có văn bản gửi xã Tuyên Bình, địa phương đang tiếp tục làm văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị sở, ngành liên quan như Phòng Cảnh sát giao thông, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị để vào cuộc thanh tra, kiểm tra để xử lý; không để tình trạng ô nhiễm bụi từ các mỏ đá sang khu dân cư.

Ông Hoàng Vĩnh Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, cũng khẳng định trước thông tin của xã bên, xã Tuyên Bình sẽ lập tức mời hai đơn vị khai thác khoáng sản là Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Minh Cầm và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh lên để làm việc về các nội dung như người dân phản ánh.

Tuy nhiên, việc kiểm soát vật liệu nổ để khai thác đá thuộc thẩm quyền của cấp sở nên địa phương sẽ đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp, kiểm tra thực tế./.

