Cần Thơ: Xã Nhơn Mỹ có 70 điểm sạt lở bờ sông, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng

Tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã ghi nhận tới 70 điểm sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân cùng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.

Trước thực trạng này, chiều 28/4, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tiến hành khảo sát thực địa tại các "điểm nóng" để kịp thời tham mưu các giải pháp ứng phó cấp bách, nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân trong khu vực.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ, tính từ sau khi sáp nhập đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ kênh và các tuyến đường giao thông nông thôn diễn ra trên diện rộng với xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng.

Thống kê thực tế cho thấy toàn xã hiện có 70 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.300m. Các sự cố này đã làm cắt đứt 6 tuyến đường giao thông huyết mạch, gây gián đoạn việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng.

Đặc biệt, sạt lở đã gây tác động tiêu cực đến 9 căn nhà; trong đó có 4 căn bị sụp trôi hoàn toàn xuống sông, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.

Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do tác động tổng hợp từ dòng chảy mạnh gây xói mòn tại các đoạn sông cong, kết hợp với triều cường và mưa lớn kéo dài trên nền đất yếu.

Bên cạnh đó, việc nhiều công trình nhà ở và tuyến đường giao thông được xây dựng sát mép nước làm gia tăng tải trọng lên bờ sông, trong khi lưu lượng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy qua lại thường xuyên đã đẩy nhanh quá trình sụp lún.

Sạt lở xuất hiện tại hầu hết các ấp trên địa bàn xã nhưng tập trung nghiêm trọng nhất tại các khu vực ven sông lớn. Cụ thể, ấp An Phú Đông ghi nhận số điểm sạt lở nhiều nhất với 22 vị trí, tổng chiều dài khoảng 301m, tập trung trên các tuyến kênh Rạch Giữa và sông Kế Sách-Nhơn Mỹ. Tại đây, nhiều đoạn sạt lở đã làm hư hỏng nặng đường đal và các cống giao thông.

Tuyến đường giao thông ở ấp Phú Tây, xã Nhơn Mỹ bị sụp xuống sông trong vụ sạt lở xảy ra ngày 23/4/2026. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Trong khi đó, ấp Phụng An là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất về quy mô khi có 19 điểm sạt lở với tổng chiều dài lên tới 419m dọc theo kênh Phụng An và đập Rạch Bần.

Ngoài ra, các ấp khác như Trường Thọ (9 điểm), Trường Phú (5 điểm), Mỹ Yên (3 điểm), Mỹ Tân (3 điểm) cũng đều ghi nhận tình trạng sụt lún nền đường và bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái.

Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ cho biết tình hình sạt lở tại địa phương hiện nay ở mức hết sức khẩn cấp, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ tiếp tục xảy ra các đợt sụp lở mới là rất cao.

Theo ông Thơm, ngay khi các sự cố phát sinh, địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ." Xã đã huy động tổng lực các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, quân sự, công an và an ninh cơ sở để hỗ trợ người dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa tại các vùng nguy hiểm và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Về các giải pháp khắc phục tạm thời, xã Nhơn Mỹ đã vận động nhân dân đóng góp vật liệu, cây cối để bồi trúc, gia cố cừ tràm, lót đá và đắp đất tại các đoạn đường bị cắt đứt nhằm tạo lối đi tạm cho người dân và học sinh. Tính đến nay, địa phương đã xử lý gia cố được 27 trên tổng số 70 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 351m, ưu tiên cho các tuyến giao thông quan trọng và khu vực đông dân cư.

Tuy nhiên, xã đang đối mặt với khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn kinh phí. Nguồn vốn của địa phương rất hạn hẹp và đã sử dụng vượt mức phân bổ, hiện còn nợ đơn vị thi công hơn 2 tỷ đồng, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách. Trong khi đó, ước tính kinh phí để khắc phục triệt để các điểm sạt lở trên địa bàn cần hơn 6,2 tỷ đồng.

Do đó, lãnh đạo xã Nhơn Mỹ kiến nghị thành phố sớm hỗ trợ kinh phí và các giải pháp kỹ thuật, đồng thời công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp để triển khai các công trình kè kiên cố tại những đoạn xung yếu không thể xử lý bằng biện pháp thủ công.

Tại hiện trường sạt lở ở ấp Phụng An, bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền (75 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến căn nhà gắn bó nhiều năm bị sông Rạch Mọp “nuốt chửng." Trước đó, khi thấy dấu hiệu nứt rạn, bà đã chủ động dời vào bên trong để dựng tạm nơi ở mới. Thế nhưng, tình trạng sạt lở không dừng lại mà tiếp tục lấn sâu, làm sụp hoàn toàn đoạn đường giao thông nông thôn bằng bê tông dài khoảng 30m ngay phía trước nhà bà Hiền.

Giờ đây, căn nhà tạm của bà lại một lần nữa nằm sát bờ sông. Bà Hiền cho biết, hiện bà rất lo lắng, không chỉ vì sự an toàn của bản thân mà còn vì việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn khi tuyến đường đã bị cắt đứt. Bà kiến nghị thành phố và chính quyền địa phương sớm có biện pháp đầu tư, khắc phục vị trí sạt lở này để bà cùng các hộ dân xung quanh yên tâm sinh sống, không phải sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi triều cường lên hay mưa lớn.

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ bị chia cắt do sạt lở. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Sau khi khảo sát thực tế các vị trí sạt lở vào chiều 28/4, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đánh giá tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố nói chung và xã Nhơn Mỹ nói riêng diễn ra rất nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn cho biết đối với những đoạn có thể khắc phục bằng các biện pháp dân gian hoặc kè mềm, thành phố sẽ chỉ đạo địa phương triển khai ngay để tái lập giao thông, đảm bảo sinh hoạt cho bà con. Tuy nhiên, với những điểm xung yếu, đặc biệt là tại các đoạn sông cong có dòng chảy xiết xoáy vào bờ, việc xây dựng kè kiên cố là bắt buộc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát, lên danh mục ưu tiên và đề xuất thành phố bố trí vốn đầu tư xây dựng các đoạn kè cứng này. Đối với những công trình quy mô lớn, vượt quá ngân sách thành phố, ngành sẽ kiến nghị xin hỗ trợ từ Trung ương.

Về giải pháp lâu dài nhằm kiểm soát sạt lở bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Nhơn khuyến cáo các địa phương tăng cường trồng cây chắn sóng để bảo vệ bờ tại các tuyến kênh rạch có bãi bồi. Đồng thời, cần phối hợp với người dân để vận động không xây dựng công trình mới dọc hành lang an toàn giao thông đường thủy nhằm giảm tải trọng lên bờ sông. Đối với các trục giao thông mới, các ngành chức năng sẽ nghiên cứu phương án xây dựng cách xa bờ sông một khoảng cách an toàn để giảm thiểu nguy cơ sạt lở khi các phương tiện trọng tải lớn lưu thông.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các dấu hiệu nứt đất, sụt lún ven sông để kịp thời báo cáo chính quyền, chủ động di dời tài sản và cắm biển cảnh báo, tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản./.

