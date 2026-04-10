Kiểm lâm Thanh Hóa đưa ra phương án xử lý tang vật cây muội hồng

Từ cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây muội hồng, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Từ cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây muội hồng, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Nhận định thời gian tới, tình hình vi phạm có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã ra văn bản khuyến nghị xử lý tang vật là cây, phôi cây muội hồng bị tạm giữ; yêu cầu các đơn vị, Hạt trưởng Kiểm lâm nâng cao trách nhiệm, chủ động kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm, không để hình thành “thị trường ngầm” đối với cây rừng tự nhiên./.