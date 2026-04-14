Hà Nội cho phép làm tái định cư trước khi duyệt chủ trương dự án lớn

Hà Nội yêu cầu rà soát ngay nhu cầu tái định cư để thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư những dự án lớn.

Theo Kế hoạch số 144 vừa được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành, Hà Nội yêu cầu rà soát ngay nhu cầu tái định cư để thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư những dự án lớn.

Kế hoạch này để triển khai thực hiện Nghị quyết số 258 Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, lãnh đạo Hà Nội giao các Sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung soạn thảo, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố, Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để triển khai thi hành Nghị quyết, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, đồng thời chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Nghị quyết số 258./.