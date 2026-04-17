Vì sao Iran có thể gia tăng lợi thế khi căng thẳng với Mỹ kéo dài?

Sau khi các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả, quyết định phong tỏa của Mỹ được cho là bước leo thang nhằm gia tăng sức ép, nhưng đồng thời cũng kéo theo những hệ lụy khó kiểm soát. Việc gián đoạn lưu thông tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu – đang đẩy giá dầu, khí đốt tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và rủi ro suy giảm tăng trưởng ở nhiều nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Iran dường như tận dụng hiệu quả “đòn bẩy thời gian”, khi càng kéo dài căng thẳng, chi phí kinh tế và chính trị đối với Mỹ và các đồng minh càng lớn. Tác động dây chuyền đã bắt đầu lan rộng sang các lĩnh vực hàng không, sản xuất công nghiệp và an ninh lương thực. Nếu xu hướng này tiếp diễn, cán cân lợi thế trên bàn đàm phán có thể dịch chuyển theo hướng có lợi hơn cho Tehran trong giai đoạn tới./.

