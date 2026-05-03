Chùa Cương Xá lập kỷ lục châu Á có tường đá khắc nhiều chữ Vạn nhất

Chư tôn đức tăng ni, phật tử và nhân dân phường Tân Hưng (Hải Phòng) đã đón nhận kỷ lục “Chùa Cương Xá là ngôi chùa có hệ thống tường đá khắc chữ Vạn nhiều nhất” do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.

Ngày 3/5, chư tôn đức tăng ni, phật tử, du khách thập phương và nhân dân phường Tân Hưng (thành phố Hải Phòng) đã đón nhận kỷ lục “Chùa Cương Xá là ngôi chùa có hệ thống tường đá khắc chữ Vạn nhiều nhất” do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.

Chùa Cương Xá (hay còn gọi là Quỳnh Khâu Tự nghĩa là Gò Ngọc) là một ngôi cổ tự có từ cách đây khoảng 2.000 năm.

Đến năm 2009, chùa được trùng tu, tôn tạo lần thứ 3. Sau khi phục dựng, tôn tạo, quần thể chùa Cương Xá có tổng diện tích 7.385 m2. Đặc biệt, hệ thống tường chùa được xây dựng bằng chất liệu đá xanh. Mỗi hàng trên tường gồm 108 viên đá. Mỗi viên có chiều dài là 40 cm, chiều ngang là 30 cm và dày 35 cm với trọng lượng là khoảng 80 kg.

Công trình không chỉ thể hiện quy mô mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc và biểu tượng Phật giáo./.

Hải Phòng: Chùa Cương Xá xác lập kỷ lục châu Á về tường đá khắc chữ Vạn Chùa Cương Xá (hay còn gọi là Quỳnh Khâu Tự nghĩa là Gò Ngọc) đón nhận kỷ lục về ngôi chùa có hệ thống tường đá khắc chữ Vạn nhiều nhất do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.