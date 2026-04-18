Quốc vụ khanh Na Uy Ragnhild Sjoner Syrstad: Đối tác chiến lược xanh sẽ mở ra “đòn bẩy kép” cho hợp tác kinh tế Việt Nam

Quốc vụ khanh Na Uy Ragnhild Syrstad cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược xanh và Hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh, mở rộng đầu tư và tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân chuyến thăm Việt Nam và tham dự lễ ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ Đối tác chiến lược xanh (GSP) giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Ngoại giao Na Uy, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy Ragnhild Sjoner Syrstad đã có cuộc trao đổi với Báo Điện tử VietnamPlus về ý nghĩa của khuôn khổ hợp tác mới này.

Trong đó, bà Ragnhild Sjoner Syrstad nhấn mạnh GSP không chỉ là bước tiến trong quan hệ song phương sau 55 năm thiết lập ngoại giao (1971-2026), mà còn là nền tảng thúc đẩy các cam kết về khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Bà cũng chia sẻ các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế triển khai, vai trò của doanh nghiệp, cũng như cơ hội hợp tác từ GSP và Hiệp định Thương mại Tự do EFTA-Việt Nam trong thời gian tới./.