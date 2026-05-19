Gia hạn tiến độ dự án Thủy điện La Trọng thêm 12 tháng

Ngày 19/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện La Trọng; trong đó gia hạn thời gian hoàn thành dự án thêm 12 tháng và cập nhật địa điểm thực hiện nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tình hình triển khai thực tế.

Theo quyết định điều chỉnh, tiến độ thực hiện dự án trước đây được phê duyệt hoàn thành vào tháng 8/2025.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan trong quá trình triển khai, thời gian hoàn thành được điều chỉnh theo hướng dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần này.

Cùng với việc điều chỉnh tiến độ, địa điểm thực hiện dự án cũng được cập nhật từ xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sang xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị sau khi thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính.

Dự án Nhà máy Thủy điện La Trọng do Công ty cổ phần Thủy điện Trường Thịnh làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 11/2007 trên lưu vực sông Rào Nậy, khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị. Nhà máy có công suất khoảng 18-20 MW, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, triển khai dự án phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; tuân thủ quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy chữa cháy và quy định pháp luật chuyên ngành trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, chủ đầu tư phải triển khai dự án đúng nội dung, tiến độ đã cam kết; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hoạt động đầu tư và cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định.

Trường hợp không thực hiện đúng tiến độ hoặc vi phạm các quy định liên quan, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; rà soát chặt chẽ quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định.

Theo đánh giá của địa phương, khi hoàn thành và đi vào vận hành, Nhà máy Thủy điện La Trọng sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị./.

Động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La Đây là dự án sử dụng năng lượng tái tạo sạch, không phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường, tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La cũng là nơi có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn.