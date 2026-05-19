Các hãng hàng không giá rẻ châu Á mở rộng hoạt động bất chấp giá nhiên liệu cao

Các hãng hàng không giá rẻ châu Á đang đẩy mạnh kế hoạch mua máy bay và mở các tuyến bay mới, bất chấp việc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giá nhiên liệu máy bay cao kéo dài do xung đột Trung Đông gây ra.

Chủ tịch của Zipair Tokyo-Yasuhiro Fukada cho biết trong một cuộc họp báo tháng trước rằng hãng hàng không giá rẻ (LCC) này đang phải đối mặt với mức tăng chi phí hàng tháng hơn 10 tỷ yen (63 triệu USD) do giá nhiên liệu tăng cao.

Tuy nhiên, hãng vẫn có kế hoạch tăng số lượng chuyến bay từ sân bay Narita gần Tokyo đến Seoul và Los Angeles vào tháng Sáu và sẽ khai trương tuyến bay mới từ Narita đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào cuối năm nay.

Zipair, thuộc sở hữu của Japan Airlines (JAL), cũng sẽ bổ sung thêm hai máy bay Boeing 787 cỡ trung vào đội bay của mình trong năm nay.

Hiện, hãng đang vận hành 8 máy bay 787 và cung cấp khoảng 10 tuyến bay từ Narita đến các thành phố châu Á và những điểm đến ở Bắc Mỹ như San Jose, California và Vancouver, Canada.

Số lượng máy bay ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh đã giúp hãng nhanh chóng lắp đặt hệ thống internet vệ tinh Starlink của SpaceX trên toàn bộ đội bay, biến Zipair trở thành hãng hàng không châu Á đầu tiên cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh như vậy.

Theo Kotaro Toriumi, một nhà phân tích hàng không độc lập: “Doanh thu từ vé đã vượt quá kỳ vọng, cho phép công ty đầu tư vào các cơ sở mới.”

Giá dầu hỏa chuẩn tại Singapore dùng làm nhiên liệu máy bay đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng Ba ở mức 231,42 USD/thùng, và hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, JAL và All Nippon Airways (ANA), đã tăng gấp đôi phụ phí nhiên liệu trong tháng này.

Ông Fukada của Zipair cho biết giá vé của hãng “có thể tăng ở một mức độ nào đó.”

Nhà phân tích Toriumi cho biết rủi ro lớn nhất đối với các hãng hàng không giá rẻ là “không đảm bảo được nguồn cung nhiên liệu.

Máy bay của hãng hàng không giá rẻ Scoot tại sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các hãng hàng không giá rẻ của Nhật Bản hoạt động dưới sự bảo trợ của những hãng hàng không lớn, vì vậy rủi ro của họ thấp hơn, nhưng điều này không nhất thiết đúng với các hãng hàng không giá rẻ ở những quốc gia khác.”

Ông cho biết thêm, các hãng hàng không giá rẻ kỳ vọng xung đột sẽ sớm kết thúc, vì vậy họ đang tiếp tục các kế hoạch đầu tư dài hạn của mình. Việc đưa vào sử dụng những máy bay mới được lên kế hoạch trong chu kỳ 5-10 năm và không nhất thiết bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường hiện tại.

Scoot, hãng hàng không giá rẻ thuộc sở hữu của Singapore Airlines, sẽ đưa vào sử dụng 11 máy bay Airbus mới từ năm 2028, bao gồm A320neo với 186 chỗ ngồi và A321neo với 236 chỗ ngồi, giúp hãng linh hoạt hơn và tăng sức chứa chỗ ngồi trên các tuyến bay tầm trung.

Hiện tại, Scoot đang vận hành 63 máy bay nhưng có kế hoạch loại bỏ dần 6 máy bay A320ceo vào năm 2028 để duy trì đội bay tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Hãng hàng không AirAsia của Malaysia đã đặt mua 150 máy bay Airbus A220-300 trong tháng này với tổng giá trị khoảng 19 tỷ USD, đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay đối với loại máy bay A220 do bất kỳ hãng hàng không nào trên toàn cầu thực hiện.

Những chiếc máy bay này sẽ giúp thay thế đội máy bay Airbus A320 đã cũ của hãng. Hiện tại, AirAsia đang vận hành hơn 280 máy bay trên cả các tuyến bay ngắn và dài.

Với kích thước nhỏ gọn và sức chứa 160 chỗ ngồi, A220-300 sẽ giúp hãng chiếm lĩnh những thị trường nhỏ nhưng có tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời mở rộng các tuyến bay hiện có.

Các hãng hàng không giá rẻ khác đã cắt giảm những chuyến bay để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại.

Thai AirAsia sẽ giảm tổng số ghế trung bình 30% trong tháng Năm và tháng Sáu, trong khi Thai AirAsia X cũng đang giảm tần suất các chuyến bay giữa Bangkok và Tokyo, cũng như Osaka và Delhi, đồng thời tạm thời ngừng hoạt động một số tuyến bay khác.

Trong khi đó, Vietjet đã cắt giảm 18% số chuyến bay trong tháng 4/2026 để tiết kiệm nhiên liệu, nhưng vẫn sẽ mở thêm các chuyến bay đến châu Âu trong năm nay.

Prague đã được niêm yết trong hệ thống đặt vé của hãng, và các tuyến bay đến Pháp và Anh cũng đang được lên kế hoạch./.

Hàng không và du lịch tìm lời giải “bài toán kép” để kích cầu du lịch Với những áp lực chi phí do biến động nhiên liệu, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch cần có sự liên kết, "bắt tay" nhằm đưa ra các sản phẩm tăng tính trải nghiệm, níu chân du khách.