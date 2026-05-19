Hyundai Motor tiến gần tới mục tiêu thương mại hóa robot hình người

Công ty Hyundai Motor (Hàn Quốc) đang tăng tốc trong cuộc đua robot hình người khi công ty robot thành viên Boston Dynamics công bố video robot Atlas nâng và di chuyển tủ lạnh một cách nhẹ nhàng.

Độ ổn định và linh hoạt của Atlas cho thấy khả năng ứng dụng thực tế tại các nhà máy sản xuất đã tiến thêm một bước đáng kể.

Video được Công ty con Boston Dynamics công bố ngày 19/5 cho thấy Atlas cúi thấp người, dùng hai tay ôm lấy chiếc tủ lạnh mini nặng 23kg rồi nâng lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó robot di chuyển về phía chiếc bàn phía sau trong khi vẫn giữ được thăng bằng ổn định.

Điểm gây chú ý là Atlas có thể xoay phần thân trên gần 180 độ trong lúc mang vật nặng trước khi nhẹ nhàng đặt chiếc tủ lạnh lên bàn.

Ngay sau đó, một người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi đã mở tủ lạnh lấy đồ uống, tạo nên hình ảnh mang tính biểu tượng về tương lai ngành công nghiệp - nơi robot đảm nhận lao động chân tay còn con người tập trung vào các công việc nhẹ nhàng hơn.

Giới công nghệ đánh giá đoạn video không đơn thuần là màn trình diễn kỹ thuật mà phản ánh bước tiến quan trọng trong thương mại hóa robot hình người phục vụ sản xuất công nghiệp.

Theo các chuyên gia robot học, khả năng lớn nhất của Atlas nằm ở công nghệ điều khiển toàn thân. Khi mang vật nặng, robot vẫn có thể duy trì tư thế ổn định và điều chỉnh trọng tâm theo thời gian thực. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng nếu robot muốn hoạt động trong môi trường nhà máy vốn luôn thay đổi liên tục.

Ngoài ra, Atlas còn cho thấy năng lực xử lý các vật thể mà robot không được cung cấp đầy đủ dữ liệu từ trước. Thay vì cần biết chính xác trọng lượng hoặc tâm khối lượng của vật, robot có thể sử dụng hệ thống cảm biến để tự ước tính trạng thái và điều chỉnh chuyển động phù hợp.

Boston Dynamics cho biết Atlas được huấn luyện bằng phương pháp học tăng cường dựa trên mô phỏng quy mô lớn. Trong không gian ảo, robot liên tục thử và sai hàng triệu lần để tìm ra phương án di chuyển tối ưu nhất trước khi áp dụng vào môi trường thực tế.

Theo công ty, Atlas không chỉ có thể mang tủ lạnh 23kg như trong video mà còn đã thử nghiệm thành công với vật nặng lên tới 45kg.

Phiên bản Atlas mới nhất được xem là mẫu robot hướng tới triển khai công nghiệp thực tế. Boston Dynamics đã tiêu chuẩn hóa hệ thống actuator - bộ phận tạo chuyển động cho robot, chỉ còn hai loại chính để đơn giản hóa bảo trì và sản xuất hàng loạt. Tay và chân robot cũng được thiết kế theo cùng cấu trúc nhằm giúp việc thay thế linh kiện dễ dàng hơn.

Động thái mới của Boston Dynamics diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh robot hình người toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Nhiều tập đoàn công nghệ và ô tô lớn trên thế giới đang xem robot hình người là lời giải cho tình trạng thiếu lao động trong tương lai cũng như nhu cầu tự động hóa sản xuất.

Đối thủ đáng chú ý nhất hiện nay là Tesla với robot Optimus do Elon Musk thúc đẩy phát triển. Ngoài ra còn có Figure AI cùng nhiều công ty robot của Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.

Trong khi nhiều doanh nghiệp mới chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm, Hyundai đang tiến gần hơn tới triển khai thương mại thực tế. Tập đoàn Hàn Quốc dự kiến đưa Atlas vào vận hành tại tổ hợp sản xuất xe điện Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) ở bang Georgia của Mỹ từ năm 2028. Sau đó, robot này sẽ tiếp tục được mở rộng sang nhà máy Kia tại Georgia vào nửa cuối năm 2029. Hyundai đặt mục tiêu tới năm 2030 có thể sản xuất tối đa 30.000 robot Atlas mỗi năm.

Giới công nghiệp nhận định chiến lược của Hyundai không chỉ nhằm giảm chi phí lao động mà còn hướng tới xây dựng “nhà máy thông minh” thế hệ mới, nơi robot hình người có thể thay thế con người trong các công việc lặp lại, nặng nhọc hoặc nguy hiểm.

Nếu Atlas được thương mại hóa thành công, đây có thể trở thành một trong những bước ngoặt lớn nhất của ngành robot công nghiệp kể từ sau làn sóng tự động hóa bằng cánh tay robot truyền thống nhiều thập niên trước./.

