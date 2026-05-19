Đại sứ quán Anh cảm ơn Việt Nam sau vụ triệt phá Xôi Lạc TV

Ngày 19/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam có thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình trạng vi phạm bản quyền số, các cơ quan chức năng Việt Nam đã chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số.

Trong đó, vụ triệt phá đường dây Xôi Lạc TV được đánh giá là minh chứng cho tinh thần chủ động, quyết liệt và năng lực thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam đối với các hành vi vi phạm bản quyền có tổ chức, hoạt động trên môi trường mạng và mang tính xuyên biên giới.

Ngày 6/5/2026, Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong xử lý vụ việc.

Theo nội dung thư, kết quả điều tra, triệt phá đường dây Xôi Lạc TV góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung có bản quyền cũng như người sử dụng dịch vụ hợp pháp.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng sự ghi nhận từ phía Đại sứ quán Anh có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên không gian mạng đã trở thành thách thức chung mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức, cá nhân hoạt động xuyên biên giới.

Điều này cũng cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ bản quyền số đã được các đối tác quốc tế quan tâm, đánh giá tích cực, qua đó góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là quốc gia chủ động, có trách nhiệm trong thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm bản quyền trên không gian mạng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp xác minh các hành vi vi phạm.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao, chủ thể quyền cùng các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và minh bạch./.