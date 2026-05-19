Việt Nam-Nhật Bản hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe

Chiều 19/5, FPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và Tokushukai - Tập đoàn Y tế tư nhân số 1 Nhật Bản công bố hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Sự kiện là một trong những bước cụ thể hóa chủ trương hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh vừa diễn ra chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản.

Hợp tác giữa 2 tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực y tế và công nghệ hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp có giá trị cho ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật, điện toán đám mây có những bước tiến mạnh mẽ.

Công nghệ Việt Nam đã đủ bản lĩnh giải quyết những bài toán khó

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh đây không chỉ là sự kiện của hai tập đoàn, mà còn là điểm gặp gỡ giàu ý nghĩa giữa trí tuệ công nghệ Việt Nam và kinh nghiệm quản trị y tế tiên tiến của Nhật Bản.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Thứ trưởng Bộ Y tế phân tích, trong y tế, một phần mềm tốt không chỉ là những dòng mã. Đó là cách tổ chức lại quy trình bệnh viện, kết nối dữ liệu, giảm chờ đợi, hạn chế sai sót, nâng cao an toàn người bệnh, giúp thầy thuốc có thêm thời gian cho chuyên môn và giúp người dân được phục vụ thuận tiện. Nếu được triển khai bài bản, thực chất, hợp tác sẽ tạo ra giá trị vượt xa phạm vi một dự án công nghệ: đó là sự gặp nhau giữa công nghệ, quản trị và y học; giữa đổi mới sáng tạo và mục tiêu cao nhất là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong mối quan hệ ấy, y tế luôn là lĩnh vực hợp tác có chiều sâu, có độ tin cậy cao và còn nhiều dư địa phát triển. Nhật Bản được biết đến bởi nền y học hiện đại, kỷ luật quản trị chặt chẽ, chất lượng dịch vụ cao, và đặc biệt là triết lý chăm sóc con người sâu sắc trước những thách thức của già hóa dân số, bệnh mạn tính và chăm sóc dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định việc FPT hợp tác với Tokushukai cho thấy công nghệ Việt Nam đã đủ bản lĩnh tham gia giải quyết những bài toán khó của các hệ thống y tế phát triển.

Bởi ngành Y tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng: xây dựng hệ thống y tế thông minh hơn, kết nối hơn, dự phòng tốt hơn, quản trị bằng dữ liệu tốt hơn và lấy người dân làm trung tâm thực chất. Chuyển đổi số vì vậy không thể dừng ở tin học hóa thủ tục hành chính, mà phải đi vào lõi của hệ thống: quản trị bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu lâm sàng, hỗ trợ quyết định chuyên môn, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc liên tục và đánh giá chất lượng bằng kết quả thực chất.

“Trong định hướng đó, hợp tác giữa FPT và Tokushukai có thể tạo ra một mô hình rất đáng kỳ vọng. Tokushukai mang đến kinh nghiệm quản trị y tế, chuẩn mực vận hành bệnh viện, văn hóa chất lượng và triết lý chăm sóc người bệnh của Nhật Bản. FPT mang đến năng lực công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, năng lực triển khai quy mô lớn và sự am hiểu thực tiễn Việt Nam. Khi hai năng lực này cộng hưởng, có cơ sở để kỳ vọng vào những giải pháp y tế số hiện đại, khả thi, thích ứng tốt với nhu cầu thực tiễn,” Thứ trưởng Thuấn cho hay.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

Ông Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, thông qua việc phát huy thế mạnh của mỗi bên, hai tập đoàn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đồng thời mang tới những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người dân Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.

“Bên cạnh đó, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị ‘Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân’ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế, dân số và tăng cường ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Đây là một nền tảng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước, trong đó có FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai, đẩy mạnh hợp tác và triển khai các giải pháp y tế số trong thời gian tới,” ông Ito Naoki khẳng định.

Nhân sự kiện hợp tác, ông Higashiue Shinichi - Chủ tịch Tập đoàn Y tế Tokushukai bày tỏ vinh dự được hợp tác với Tập đoàn FPT - đối tác công nghệ hàng đầu Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ cùng nhau mang đến những giá trị mới, ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển và hướng tới mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi. Đặc biệt, Tokushukai mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mang đến những dịch vụ tốt nhất cho người dân Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT khẳng định ngay từ khi thành lập, FPT đã mong muốn muốn phát triển công nghệ vì con người và tin rằng công nghệ phải phục vụ hạnh phúc của con người, trong đó, sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất. FPT mong muốn ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để có thể chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân một cách tốt hơn, và cùng Tập đoàn Y tế Tokushukai hướng tới những giá trị bền vững lâu dài.

Ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho hay, hợp tác đánh dấu việc FPT được phép sử dụng thương hiệu Tập đoàn Y tế Tokushukai tại Việt Nam, đồng thời mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai bên trong việc thúc đẩy xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Với thế mạnh về công nghệ, dữ liệu và kinh nghiệm triển khai, cùng với năng lực vận hành hệ thống y tế quy mô lớn của Tập đoàn Y tế Tokushukai, hai bên tin rằng hai bên có thể phát triển các giải pháp số có giá trị cao, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho Nhật Bản và khu vực.

Theo nội dung hợp tác, FPT và công ty liên kết sẽ được sử dụng thương hiệu Tập đoàn Y tế Tokushukai trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Ngoài ra FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai sẽ cùng thúc đẩy hợp tác tạo ra các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tại hệ thống bệnh viện của Việt Nam và Nhật Bản.

Việt Nam, Nhật Bản thời gian qua đã tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Bên cạnh các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế còn có các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Hợp tác y tế cũng là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước, thể hiện qua các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, số hoá y tế, chăm sóc người cao tuổi, hướng tới một hệ thống y tế hiệu quả và bền vững hơn.

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT đã chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó có lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. FPT hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện, cung cấp dịch vụ nhanh chóng thuận tiện đến các cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh, công ty dược phẩm, nhà thuốc và người dân. Trong hành trình 20 năm đồng hành cùng ngành y tế, hệ sinh thái y tế số của FPT đang vận hành tại hơn 300 bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc và là đối tác chiến lược của các tập đoàn y tế hàng đầu như GE HealthCare, Bayada, hiện diện mạnh mẽ tại Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu./.

