Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ủng hộ Yamanashi tiếp tục thúc đẩy hợp tác với địa phương Việt Nam

Chiều 11/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thống đốc tỉnh Yamanashi bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản bước vào năm thứ 3 tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, là đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4.

Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ 1-3/5/2026 đã thành công rất tốt đẹp, mở ra cơ hội hợp tác mới.

Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết với hơn 100 cặp quan hệ địa phương, trong đó có vai trò của cộng đồng gần 5.000 người Việt Nam tại tỉnh Yamanashi và 40 doanh nghiệp tỉnh Yamanashi tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong quá trình phát triển, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, là người bạn đồng hành tin cậy; đồng thời hợp tác địa phương là kênh quan trọng, thực chất nhằm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trên tinh thần nhanh chóng cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thành những kết quả cụ thể, Thủ tướng khẳng định ủng hộ tỉnh Yamanashi tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện với địa phương Việt Nam, trong đó có các địa phương mà tỉnh Yamanashi đã có quan hệ như Quảng Trị (Quảng Bình cũ), tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ) và tỉnh Tây Ninh.

Đánh giá cao Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh lương thực mỗi nước, Thủ tướng mong muốn tỉnh Yamanashi tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao...; cũng như thúc đẩy phía Nhật Bản sớm hoàn tất thủ tục nội bộ và công bố việc mở cửa thị trường đối với quả nho Nhật Bản và quả bưởi Việt Nam, mở cửa hơn nữa thị trường nông sản giữa hai nước.

Cùng với đó, tỉnh Yamanashi làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Việt Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, hydrogen; tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh.

Về hợp tác, đào tạo về nguồn nhân lực, Thủ tướng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tỉnh Yamanashi và của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn và đề nghị Thống đốc Nagasaki tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như chế độ bảo hiểm, chế độ lao động cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa các địa phương hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Thủ tướng mời đoàn Lãnh đạo và doanh nghiệp của tỉnh Yamanashi tham gia Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ 2 tại thành phố Huế vào quý III/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng tới thăm Việt Nam, Thống đốc Nagasaki chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; khẳng định tỉnh rất coi trọng quan hệ với Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng, đến nay đã thiết lập quan hệ hợp tác với 3 tỉnh của Việt Nam.

Theo ông Nagasaki Kotaro, tỉnh Yamanashi đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là mong muốn đẩy mạnh hợp tác, đóng góp cho ngành trái cây Việt Nam phát triển hơn nữa; cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydro xanh, tỉnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm.

Cho biết Yamanashi là địa phương có sản lượng nho và đào lớn nhất Nhật Bản, Thống đốc Nagasaki Kotaro bày tỏ vui mừng khi được biết trong chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản, Chính phủ hai nước đã thống nhất thúc đẩy việc cho phép nhập khẩu nho Nhật Bản vào Việt Nam; bày tỏ mong muốn nho của tỉnh sớm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, tỉnh đang thiết lập hệ thống bảo hiểm y tế cho các gia đình người Việt với mong muốn cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, làm việc và coi Yamanashi như quê hương thứ hai.

Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp với các địa phương Nhật Bản trong hợp tác với Việt Nam và mong muốn Thủ tướng cùng các bộ ngành, địa phương phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Yamanashi góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, nhất là những nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến./.

