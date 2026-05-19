Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ tại Quảng Trị: Chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh xử lý

Ngày 19/5, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên địa bàn lên Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Lý do chuyển hồ sơ là mức xử phạt của vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý hành chính của cấp xã. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập đã xử phạt hộ kinh doanh bánh mỳ T.T (xã Tân Lập) 6 triệu đồng do vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Qua kiểm tra, cơ sở này không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu tươi sống; người trực tiếp chế biến thực phẩm chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, trong các ngày 28-29/4/2026, nhiều người dân và học sinh sau khi ăn bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ T.T đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm xã Tân Lập đã phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc; đồng thời lấy 7 mẫu bệnh phẩm cùng 15 mẫu thực phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, mẫu thực phẩm còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus nhưng chưa đạt ngưỡng đủ gây ngộ độc.

Vụ việc khiến 82 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 31 học sinh; 67 trường hợp phải nhập viện điều trị. Nhờ được phát hiện, điều trị kịp thời, các bệnh nhân không chuyển biến nặng, sức khỏe đã hồi phục.

Sau vụ việc, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự…/.

