Đồng Tháp: 27 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc sau bữa ăn bán trú

Ngày 20/5, Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, thông tin địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn phường Sa Đéc xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc do nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo ban đầu của Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, khoảng 9 giờ ngày 19/5 đến 9 giờ ngày 20/5, có 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng nhập viện. Số học sinh có mặt ăn bán trú tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5 là 505 em, ngày 19/5 là 468 em.

Các trường hợp nhập viện đều sử dụng thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5, với khẩu phần ăn là cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cao vào buổi trưa và bánh su vào buổi chiều.

Các bệnh nhân đều có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, nhưng theo dõi điều trị tại nhà; sau đó lần lượt nhập viện từ 9 giờ ngày 19/5 đến 4 giờ 30 phút ngày 20/5. Trong số đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, cho biết Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường tiểu học Kim Đồng, tiến hành kiểm tra tại trường học theo quy định.

Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Phương Châu thu dung điều trị kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung cho biết Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc sẽ tiếp tục phối hợp liên ngành để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; theo dõi sát diễn tiến bệnh nhân và kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật; phân công cán bộ trực tiếp tại Bệnh viện Sa Đéc để theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình./.

