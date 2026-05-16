Gắn biển tuyến phố an toàn thực phẩm tại cao điểm du lịch-ẩm thực Hà Nội

Các đại diện thành phố và phường Hoàn Kiếm gắn biển Tuyến phố An toàn thực phẩm có kiểm soát.

Tối 16/5, phường Hoàn Kiếm tổ chức gắn biển Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại ngã tư Đào Duy Từ-Mã Mây.

Đây là hoạt động thuộc kế hoạch số 127 ngày 24/3/2026 của Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm về xây dựng mô hình Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, nhằm giải quyết điểm nghẽn về an toàn thực phẩm.

Theo đó phường chọn 3 tuyến phố Đào Duy Từ, Tạ Hiện và Mã Mây để triển khai thí điểm. Đây là khu vực tập trung đông cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách du lịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội phường Hoàn Kiếm, trong thời gian triển khai kế hoạch, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp như thành lập tổ hướng dẫn, giám sát an toàn thực phẩm, tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở, khám sức khỏe cho nhân viên các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, hướng dẫn công khai nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc bằng các ứng dụng công nghệ...

Về phía cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan đã kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm và trật tự đô thị, thành lập tổ phản ứng nhanh và triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý.

“Đến nay, mô hình đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 100% cơ sở đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và ký kết bảo đảm an toàn thực phẩm, 100% người lao động được khám sức khỏe, 100% cơ sở thực hiện công khai nguồn gốc thực phẩm,” đại diện phường cho biết.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết qua quá trình triển khai, mô hình đã tạo được những chuyển biến rõ nét, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng kinh doanh với sức khỏe của người dân và du khách.

Bà Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm.

“Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng an toàn thực phẩm là vấn đề không thể chủ quan, không thể chạy theo phong trào. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đến uy tín của tuyến phố, hình ảnh du lịch của địa phương và niềm tin của người dân, du khách,” bà cho biết.

Vì vậy tại sự kiện, bà Nguyễn Hồng Trang đề nghị các cơ quan ban ngành và cá nhân có liên quan tăng cường công tác quản lý, giám sát, phối hợp xử lý nhanh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát giác các dấu hiệu vi phạm, đề nghị sự tự giác tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Nhân sự kiện gắn biển 3 tuyến phố, đại diện các cơ quan ban ngành và phường cũng tặng logo chứng nhận Cơ sở an toàn thực phẩm có kiểm soát cho 6 nhà hàng trên tuyến phố Đào Duy Từ và Mã Mây.

Bà Vũ Kiều Trang, đại diện Nhà hàng Ánh Tuyết - một trong các cơ sở được gắn logo chứng nhận.

Bà Vũ Kiều Trang, đại diện Nhà hàng Ánh Tuyết (25 Mã Mây) - một trong các cơ sở được gắn logo khẳng định muốn giữ nghề lâu dài thì phải giữ được niềm tin của thực khách.

“Hiện nay khách hàng không chỉ quan tâm món ăn có ngon hay không, mà còn quan tâm tới nguyên liệu từ đâu, quy trình chế biến thế nào, người chế biến có đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh hay không… đặc biệt tại khu vực phố cổ.

Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động của các cơ quan quản lý, mà còn là cơ hội để các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, giữ gìn uy tín nghề nghiệp và đóng góp phát huy giá trị ẩm thực truyền thống của Hà Nội,” đại diện nhà hàng chia sẻ./.

