Vincent Cao Minh: Chàng đầu bếp lai Pháp-Việt đưa dấu ấn độc bản ra thế giới

Mang trong mình hai dòng máu Pháp-Việt, lớn lên tại Paris, Vincent Cao Minh thấm nhuần văn hóa ẩm thực từ người mẹ Việt Nam. Bén vào đam mê ẩm thực từ sớm, Vincent Cao Minh thực tập tại một nhà hàng Việt trên đồi Montmartre, Paris.

Tình yêu ẩm thực trong Vincent lớn dần, năm 16 tuổi, anh vào học Trường Quản trị Khách sạn Jean Drouant–Mederic tại Paris - một trong những cơ sở đào tạo ngành khách sạn lâu đời và danh tiếng bậc nhất Paris, Pháp. Tại đây, anh được đào tạo bài bản về ẩm thực, dịch vụ khách hàng, quản lý khách sạn, nhà hàng, là nền tảng kiến thức quan trọng trong hành trình sự nghiệp của anh sau này.

Quyết định lập nghiệp tại Việt Nam, với thế mạnh kết hợp ẩm thực phong vị Việt Nam giữa không gian đậm chất Pháp, Vincent Cao Minh sớm gặt hái được thành công trong việc quảng bá ẩm thực Việt, tạo được bản sắc khi đưa món Việt gần hơn với thực khách quốc tế.

Sau sáu năm tìm tòi, đào sâu mô hình ẩm thực mang âm hưởng giao hòa Đông-Tây, thành tựu mà anh đạt được là hai nhà hàng Chào Bạn và Maison 1929 do anh sáng lập đều liên tiếp được Michelin Guide vinh danh qua các năm 2023, 2024 và 2025.

﻿ Những "nốt hương" độc bản của chàng đầu bếp lai Pháp-Việt Vincent Cao Minh. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, chàng đầu bếp lai hai dòng máu Pháp-Việt này vừa tiếp nối hành trình biến tấu ẩm thực độc bản bằng việc ghi dấu ấn đồng kiến tạo nên bản giao hòa tinh hoa ẩm thực Nhật cùng phong vị Việt chuẩn Michelin trong chuỗi 29 nhà hàng danh tiếng Teishoku 8 tại Đài Loan (Trung Quốc). Vincent Cao Minh được ví như “cầu nối văn hóa ẩm thực” Việt Nam ra thế giới.

Không chỉ dừng lại ở những món ăn truyền thống, Vincent Cao Minh cho biết anh và đội ngũ còn sáng tạo những biến tấu thuyết phục, đưa văn hóa châu Âu hòa quyện với ẩm thực Việt như món cá tầm Beluga nướng than hoa, canh gà nấm hạt sen, hay mới đây là Crème Brûlée lá dứa (sự kết hợp Pháp-Việt đầy bất ngờ, nhanh chóng trở thành “best-seller”) được thực khách đánh giá cao.

Vừa mới đây, Vincent Cao Minh và các cộng sự đã đồng sáng tạo một thực đơn đặc biệt, mang đến sự hòa quyện giữa vị thịt đậm đà, hải sản tươi mới và những nốt mặn ngọt đặc trưng.

Các món Việt được Vincent Cao Minh kết hợp sáng tạo với chuỗi 29 nhà hàng tại Đài Loan dựa trên nguyên liệu sẵn có tại quốc gia này: Bún thịt nướng khò lửa, Bún Laksa cua chua cay, Bún chân giò nướng xém.

Chàng đầu bếp bày tỏ muốn bộ ba món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt sẽ đưa thực khách vào một hành trình vị giác đa văn hóa đầy tinh tế (dự kiến phục vụ trong hệ thống chuỗi 29 nhà hàng Teishoku 8 tại Đài Loan (Trung Quốc) trong 3 tháng, từ tháng 4-6/2026), góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực, sắc màu hương vị độc đáo của quê hương Việt Nam.

Đằng sau những món ăn ấy không chỉ là hương vị, mà là thông điệp tạo dựng nên bản sắc riêng: không sao chép, không vay mượn, là sự giao thoa được kể bằng chính trải nghiệm, tình yêu quan điểm làm nghề của Vincent Cao Minh: “Ẩm thực chân thật nhất chính là ẩm thực chạm tới ký ức và tình yêu”./.

