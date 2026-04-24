Văn hóa ẩm thực Việt Nam được lan tỏa tại Thái Lan

Ngày 24/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức buổi giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực Việt tới cộng đồng phu quân, phu nhân Bộ Ngoại giao Thái Lan và đại sứ quán các nước tại Thái Lan.

Sự kiện do bà Hồ Thị Thu Trang, phu nhân Đại sứ Phạm Việt Hùng, chủ trì, thu hút sự tham dự đông đảo của bạn bè Thái Lan và quốc tế cùng một số bà con kiều bào tại Bangkok.

Trong không gian thơm nức mùi bột gạo mới cùng mùi hành phi, bà Hồ Thị Thu Trang vui vẻ giới thiệu với bà Varaporn - phu nhân Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Suhasak Phuangketkeow, cùng toàn thể khách mời về 2 món ẩm thực đặc trưng của Việt Nam là bánh cuốn và nem rán.

Các khách mời vô cùng ấn tượng khi chứng kiến những nguyên liệu rất phổ biến và dễ kiếm qua bàn tay khéo léo của người Việt trở thành những món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Không khí chương trình thêm rộn ràng khi các khách mời có dịp trải nghiệm việc tự tay múc bột tráng bánh và cuốn nem.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, phu nhân Hồ Thị Thu Trang cho biết buổi trải nghiệm ẩm thực Việt Nam được tổ chức với mong muốn giới thiệu những nét tinh tế, gần gũi trong văn hóa ẩm thực Việt tới cộng đồng phu nhân, phu quân đại sứ quán các nước và Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Thông qua việc trực tiếp tham gia chế biến các món ăn truyền thống như nem rán và bánh cuốn, Đại sứ quán Việt Nam hy vọng các khách mời không chỉ thưởng thức hương vị, mà còn cảm nhận được sự khéo léo, tinh tế và tinh thần gắn kết trong đời sống gia đình của người Việt.

Cô Nonny, thành viên của Hội phu nhân, phu quân Bộ Ngoại giao Thái Lan (ASOMFA) bày tỏ niềm vui tới tham gia chương trình, được tự tay tráng bánh cuốn và cuốn nem cũng như thưởng thức thành quả sau đó. Cô Nonny hy vọng sẽ có dịp tới thăm Việt Nam và trải nghiệm thêm về ẩm thực Việt Nam.

Cùng bà nội là người gốc Việt tới dự chương trình, em Rose (tên Việt là Nguyễn Thủy Tiên) cho biết rất hạnh phúc vì được trải nghiệm món bánh cuốn dẻo mềm và nem rán thơm ngậy.

Khách mời trải nghiệm làm món nem rán. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lợi, một kiều bào 78 tuổi tại Bangkok, cho biết cộng đồng người gốc Việt tại Thái Lan rất đông và có niềm đam mê với ẩm thực quê hương nguồn cội.

Bà Lợi bày tỏ hy vọng rằng những nguyên liệu để chế biến món Việt, chẳng hạn như bánh đa nem để làm nem rán giống như chất lượng được sử dụng trong chương trình, sớm có mặt tại thị trường Thái Lan để bà con có thể chế biến món ăn đúng chuẩn.

Bà Hồ Thị Thu Trang chia sẻ ý nghĩa đặc biệt của việc mời cộng đồng kiều bào tại Thái Lan cùng tham gia chương trình, cho đây là dịp để kết nối, lan tỏa tình yêu văn hóa quê hương, đồng thời tạo cơ hội để kiều bào giới thiệu, chia sẻ những giá trị truyền thống của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bà Hồ Thị Thu Trang nhấn mạnh: “Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng gắn bó hơn, cùng nhau gìn giữ và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách chân thực và sống động nhất”./.

