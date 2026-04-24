Chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1: Kết nối kiều bào với biển đảo Tổ quốc

Ngày 24/4, theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, từ ngày 17-23/4, Tàu kiểm ngư KN-490 rời cảng quốc tế Cam Ranh, đưa Đoàn công tác số 10 gồm 48 kiều bào đến từ 22 quốc gia, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, một số văn nghệ sỹ và nhà báo trong nước, đã ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên các đảo, nhà giàn; tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ trên quần đảo Trường Sa; dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ. Hành trình đi qua 7 điểm đảo và 1 nhà giàn gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19 Quế Đường.

Đặc biệt, điểm nhấn của chuyến đi là Lễ khánh thành, bàn giao công trình Vườn rau xanh có mái che tại đảo Trường Sa do Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan quyên góp trao tặng vào tháng 12/2025. Đây là một sáng kiến nhân văn, thiết thực sau chuyến thăm Trường Sa tháng 4/2025, thể hiện sự đồng hành của kiều bào đối với Trường Sa, không chỉ bằng tấm lòng hướng về Tổ quốc mà bằng những hành động cụ thể và giàu ý nghĩa.

Chuyến đi ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tổng giá trị ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng gồm tiền mặt, các thiết bị điện tử và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn.

Đặc biệt, Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cùng đại biểu kiều bào Cộng hòa Séc thăm Trường Sa năm 2026 tiếp tục chung tay đóng góp, ủng hộ 250 triệu đồng trao tặng cho Quân chủng Hải quân thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa” với công trình Vườn rau xanh thứ 2 tại một điểm đảo trên quần đảo Trường Sa.

Qua những trải nghiệm thực tế, kiều bào có dịp trực tiếp chứng kiến cuộc sống, điều kiện sinh hoạt và công tác của quân và dân nơi đảo xa. Những khó khăn, thiếu thốn giữa điều kiện khắc nghiệt của biển khơi, cùng với tinh thần kiên cường, bền bỉ của các lực lượng đang làm nhiệm vụ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như thực tiễn bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Song song với đó, các hoạt động văn hóa như sáng tác thơ, ảnh, giao lưu văn nghệ, thi cờ tướng, tìm hiểu về biển đảo... được tổ chức trên tàu, tạo không gian kết nối, giúp các đại biểu và chiến sỹ thêm gắn bó với nhau, qua đó tăng cường tình cảm quân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến hành trình, các đại biểu kiều bào, bao gồm nhiều lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào tiêu biểu... đã tham gia các cuộc trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức hội đoàn, công tác thanh niên, các hoạt động giữ gìn, lan tỏa tiếng Việt và xây dựng mạng lưới kết nối khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo... Các cuộc thảo luận này góp phần tạo tiền đề để xây dựng các chương trình phối hợp hành động thiết thực trong giai đoạn mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tổng kết chuyến công tác, Chuẩn đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác khẳng định, chuyến hành trình đã góp phần khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển; đồng thời huy động các nguồn lực cho biển đảo, cho Trường Sa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” mà Đảng ta đã xác định.

Cũng theo Chuẩn đô đốc Hồ Thanh Hoàn, chuyến công tác cũng tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến; giữa đồng bào nước ngoài với Tổ quốc; giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với Quân chủng Hải quân và quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh, chuyến đi là trải nghiệm quý báu, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc, giúp các đại biểu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cảm nhận rõ hơn về ý chí, bản lĩnh kiên cường cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo; hiểu rõ hơn về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Qua chuyến đi, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao tinh thần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chủ nhiệm Ủy ban cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và chiến sỹ Hải quân Vùng 4 đã hỗ trợ, giúp cho đoàn có một hành trình an toàn, trọn vẹn và tràn đầy cảm xúc, với tinh thần tất cả vì Trường Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo.

Chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức từ năm 2012 đến nay. Qua nhiều năm, chương trình đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, có vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những chuyến đi thực tế không chỉ giúp kiều bào hiểu rõ hơn về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo và tính chính nghĩa của Việt Nam trong đấu tranh khẳng định chủ quyền trên biển, mà còn góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần hướng về quê hương. Kiều bào cũng thành lập các diễn đàn, Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa ở nhiều quốc gia như Ba Lan, Pháp, Hàn Quốc, Singapore..., tăng cường nghiên cứu các biện pháp, sáng chế mới để cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Đây cũng là cơ sở quan trọng để kiều bào tiếp tục tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính xác, phản bác các luận điệu sai lệch về vấn đề biển đảo Việt Nam.

Sau hải trình, nhiều đại biểu kiều bào sẽ tiếp tục tham dự chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức từ ngày 24-26/4 tại Phú Thọ và Lạng Sơn, tiếp nối hành trình hướng về cội nguồn dân tộc./.

