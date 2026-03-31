Bệnh xá đảo Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 31/3, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho hay, đơn vị vừa cấp cứu cho ngư dân La Văn Trú (60 tuổi, tỉnh Gia Lai) bị nhồi máu não nguyên căn. Hiện ngư dân đã qua cơn nguy hiểm, đang được các y, bác sỹ ở bệnh xá theo dõi sát tình hình sức khỏe.

Trước đó, vào 4 giờ ngày 29/3, khi ngồi câu cá trên thuyền, ngư dân Trú xuất hiện triệu chứng mơ màng, tay chân có cử động, bạn thuyền gọi hỏi không trả lời. Kèm theo đó là các biểu hiện như tụt lưỡi, thở khò khè, huyết áp 120/80mmHg.

Ngư dân Trú được cho nghỉ ngơi tại thuyền, tuy nhiên có biểu hiện yếu dần người bên trái. Nhận thấy tình hình ngư dân gặp nguy hiểm, 14 giờ ngày 30/3, thuyền trưởng và các thuyền viên khẩn trương đưa ngư dân Trú vào bệnh xá để cấp cứu.

Tiếp nhận được thông tin trên, Chỉ huy đảo Trường Sa đã chỉ đạo bệnh xá nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để đón, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, bệnh nhân có những biểu hiện như không sốt, da niêm hồng, hạch ngoại vi không sờ chạm, mạch cảnh 2 bên rõ, không có tiếng thổi, mạch 701/p, huyết áp 125/mmHg, ngủ gà, liệt dây III phải hoàn toàn, thị lực bình thường, không liệt mặt, không rối loạn nuốt, yếu nhẹ nửa người trái, sức cơ tay chân 4/5, dấu tiểu não âm tính, không rối loạn cảm giác...

Các xét nghiệm công thức máu, sinh hóa chưa ghi nhận bất thường; Xquang ngực bình thường, điện tim chưa ghi nhận rung nhĩ; siêu âm tim không ghi nhận bất thường van tim không huyết khối.

Sau khi hội ý chuyên môn, bác sỹ chẩn đoán ông Trú bị nhồi máu não căn nguyên, xơ vữa động mạch thân nền phân biệt - xuất huyết não và tiến hành xử trí bằng kiểm soát đường huyết, nhóm thuốc statin, xem xét kháng tiểu cầu, bất động, nằm đầu cao, oxy hỗ trợ, theo dõi huyết áp sinh hiệu, dấu phù não.

Đây là ca bệnh được tiên lượng nặng, có thể cần sử dụng trực thăng để đưa vào đất liền tiếp tục cấp cứu, điều trị trong thời gian tới. Việc sử dụng trực thăng để cấp cứu các bệnh nhân ở đặc khu Trường Sa được thực hiện nhiều trong những năm qua, trong đó chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã tiến hành 3 lần cấp cứu cho ngư dân bằng trực thăng, kịp thời cứu sống, điều trị cho các bệnh nhân.

Được biết, ông Trú là thuyền viên làm việc trên tàu cá BĐ 97863 TS do ông Tôn Văn Dưỡng, cùng tỉnh Gia Lai làm thuyền trưởng. Tàu được lệnh xuất bến ngày 7/3/2026./.

