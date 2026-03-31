Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại I, hướng tới thành phố trực thuộc TW

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Tại hội nghị, Đề án được đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu, làm cơ sở để tiến tới thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Là địa phương nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Năm 2025, quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của tỉnh xếp thứ 4 cả nước. GRDP ước đạt khoảng 678.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,63%, thu nhập bình quân đạt gần 80 triệu đồng mỗi người mỗi năm.

Tỉnh có vị trí kết nối chiến lược với Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương. Đặc biệt, Sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.

Theo đề án, Đồng Nai sau sắp xếp hành chính có diện tích hơn 12.700 km², dân số khoảng 4,49 triệu người với 95 đơn vị cấp xã. Toàn tỉnh hiện có 22 đô thị, trong đó có ba đô thị loại II là Biên Hòa, Long Khánh và Đồng Xoài; tỷ lệ đô thị hóa đạt 57,1%.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Hoàng Trung, Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết đây là Đề án đầu tiên được thẩm định theo các văn bản pháp luật mới sau khi cả nước sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó có Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Do đó, cách đánh giá đô thị cũng có sự thay đổi.

Đối chiếu quy định tại Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15 thì Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chí đô thị loại I. Tỉnh còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm việc tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô khu vực và tỷ lệ phường đạt chuẩn đô thị loại II.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), địa phương còn thiếu thêm một tiêu chuẩn về hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn gần nhất được cấp có thẩm quyền công nhận.

Cơ quan này đề nghị tỉnh xây dựng lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu; đồng thời rà soát các tiêu chí đối với đô thị loại II; rà soát trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với các phường…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất Đồng Nai cần hoàn thiện quy hoạch, xây dựng cơ chế đặc thù, nâng cao chất lượng hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị...

Đại diện địa phương, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, cam kết sẽ sớm chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu để Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I; hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển song hành với Thành phố Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng tầm cho vùng và cả nước.

Trục kinh tế hành lang sông Đồng Nai cùng Khu thương mại tự do, Khu đô thị sân bay kỳ vọng sẽ là cực tăng trưởng mới của Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Nai và sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương để xây dựng, hoàn thiện đề án đề nghị công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Hồ sơ của đề án cơ bản đầy đủ, trình tự thủ tục đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn hoàn toàn phù hợp để tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, tiến tới thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai cần rà soát, hoàn thiện tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn gần nhất được cấp có thẩm quyền công nhận; rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn về tỷ lệ phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II, từ đó đảm bảo tiêu chí về tỷ lệ đô thị hóa; rà soát, thống nhất số liệu trong hồ sơ đề án…, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.

Hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I và sớm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương để mở ra cơ hội phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa cho Đồng Nai trong thời gian tới. Các bộ, ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện các quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đồng thời, Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, tiến tới thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới./.

