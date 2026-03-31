Cựu Phó Cục trưởng bị truy nã gửi đơn từ Canada, Tòa đưa vào hồ xem xét

Chiều 31/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân).

Tại phiên tòa, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều bất ngờ công bố đơn của bị cáo Nguyễn Hải Thanh (sinh năm 1964, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) do vợ cũ (đã ly hôn) của bị cáo Thanh là bà Vũ Thanh Vân nộp cho Hội đồng xét xử.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 3, điểm a, b-Bộ luật Hình sự. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bị cáo Thanh vắng mặt không có lý do chính đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Sau khi Tòa án thực hiện các thủ tục kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Thanh đã viết thư gửi từ Canada, đề ngày 20/3/2026.

Trong đơn, bị cáo Thanh trình bày: Năm 2023-2024, bị cáo sang thăm con gái đang học tại Canada và chữa bệnh tại đây (2 lần bị cáo bị đột quỵ). Bị cáo đã ở lại từ đó đến bây giờ.

Cuối tháng 6/2025, bị cáo Thanh biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị cáo về hành vi nhận hối lộ liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đầu tư và xây dựng Hoàng Dân về gói thầu số 36 thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Đơn của bị cáo Thanh đã trình bày về bối cảnh, tình hình công việc của Ban 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và nhận trách nhiệm với vai trò khi đó là người đứng đầu Ban 4 đã để xảy ra sai phạm.

Tuy nhiên, bị cáo Thanh cho rằng mình đã chỉ đạo cấp dưới phải làm đúng luật, phải yêu cầu bị cáo Dân thực hiện theo quy định chung khi tham gia dự thầu. Ngoài ra, bị cáo Thanh cho rằng mình không tác động với bất cứ một cán bộ nào trong Ban, không nhận bất cứ quà hay hiện vật của ai.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Dân đã đến gặp bị cáo Thanh và biếu tiền. Do đang cần tiền nên bị cáo Thanh đã nhận số tiền này, nhưng nói với Dân là mình vay số tiền này và sau đó đã trả lại cho bị cáo Dân.

Theo bị cáo Thanh, việc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị cáo Thanh nhận của bị cáo Dân 6,25 tỷ đồng là cao hơn số tiền mà bị cáo nhớ được. Mặc dù vậy, bị cáo Thanh vẫn nhờ người nhà khắc phục, nộp lại số tiền này. Khi nào bị cáo quay về nhà và hồi phục lại trí nhớ, bị cáo xin phép sẽ báo cáo cụ thể sau.

Trong đơn, bị cáo Thanh cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ của bản thân như: có nhiều nỗ lực, đóng góp trong công việc, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào công trình, tiết kiệm tiền cho Nhà nước. Quá trình công tác, bị cáo đã được thưởng Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Chính phủ, cùng nhiều Bằng khen của Bộ và các địa phương.

Bị cáo Thanh cho biết, hiện sức khỏe bị cáo yếu và suy sụp sau 2 lần đột quỵ, không đảm bảo được sức khỏe đi máy bay về nước, không kịp dự phiên tòa để làm sáng tỏ một số nội dung vụ án và hành vi của bị cáo.

Do vậy, bị cáo nhờ vợ cũ là bà Vũ Thanh Vân khắc phục trước mắt 6,25 tỷ đồng. Bị cáo Thanh mong Tòa án xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo được điều trị đến khi sức khỏe được cải thiện sẽ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hội đồng xét xử đã nhận đơn này của bị cáo Thanh, coi đó như một nguồn tài liệu và sẽ xem xét, đánh giá sau.

Theo Viện Kiểm sát, gói thầu của các Dự án thủy lợi do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư gồm Gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh với vai trò là Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm Giám đốc Ban 4, chủ đầu tư của Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Trần Tố Nghị (Quyền Cục trưởng), Nguyễn Hải Thanh đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân và Lê Vũ Hùng (Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4) về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh nhà thầu tham gia đấu thầu và trúng gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng và sẽ được Dân chi tiền cảm ơn.

Cuối tháng 10/2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu số 36, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Hoàng Xuân Thịnh (Phó Giám đốc Ban 4) cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu 36 cho Công ty Hoàng Dân để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 51 tỷ đồng.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều công bố đơn của bị cáo đang bị truy nã và xét xử vắng mặt là Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gửi từ Canada về. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Nguyễn Hải Thanh đã nhận trực tiếp của Nguyễn Văn Dân và Hoàng Xuân Thịnh (Phó Giám đốc Ban 4) tổng số tiền là 6,25 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm Chủ đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh, Thuyết đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp Liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định pháp luật, gây hậu quả thiệt hại 16 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát kết luận, hành vi của Nguyễn Hải Thanh đã phạm vào tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 4-Bộ luật Hình sự với số tiền nhận hối lộ là 6,25 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại 67,5 tỷ đồng./.

