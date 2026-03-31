Quảng Trị: Phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn

Ngày 31/3, Công an xã Triệu Bình và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp xử lý 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 31/3, trên dòng sông Thạch Hãn, đoạn qua địa phận thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Bình, trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng: Lê Minh Lưu (sinh năm 1989, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Bình), Hồ Viết Vui (sinh năm 1975, trú tại thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Bình), Phạm Văn Hưng (sinh năm 1984, trú tại khu phố 2, xã Triệu Phong) trên một chiếc tàu, đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông.

Vào thời điểm kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện trong khoang của tàu có một số khối lượng khoáng sản (cát) ước tính khoảng 3m3, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng trên thừa nhận số khoáng sản trên vừa khai thác trái phép trên sông.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn và một số khu vực lân cận diễn biến phức tạp, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống của người dân, khiến dư luận tại địa phương bức xúc, kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm…/.

