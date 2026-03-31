Môi trường

Quảng Trị: Phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn

Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện trong khoang của tàu có một số khối lượng khoáng sản (cát) ước tính khoảng 3m3, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thanh Thủy
Các đối tượng khai thác cát bị lực lượng chức năng bắt quả tang. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Trị)
Ngày 31/3, Công an xã Triệu Bình và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp xử lý 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 50 phút ngày 31/3, trên dòng sông Thạch Hãn, đoạn qua địa phận thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Bình, trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng: Lê Minh Lưu (sinh năm 1989, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Bình), Hồ Viết Vui (sinh năm 1975, trú tại thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Bình), Phạm Văn Hưng (sinh năm 1984, trú tại khu phố 2, xã Triệu Phong) trên một chiếc tàu, đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông.

Vào thời điểm kiểm tra, Tổ Công tác phát hiện trong khoang của tàu có một số khối lượng khoáng sản (cát) ước tính khoảng 3m3, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng trên thừa nhận số khoáng sản trên vừa khai thác trái phép trên sông.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn và một số khu vực lân cận diễn biến phức tạp, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống của người dân, khiến dư luận tại địa phương bức xúc, kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công an tỉnh Quảng Trị #Khai thác khoáng sản #Sông Thạch Hãn Hà Tĩnh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhiều cây xanh bị đổ, gãy gây ách tắc giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Dông lốc gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Ảnh hưởng của dông lốc, trên tỉnh lộ 174, thuộc địa bàn phường Trung Tâm, nhiều cây xanh cũng bị gãy, đổ xuống đường làm hư hỏng xe ôtô của người đi đường và gây ách tắc giao thông.

Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.