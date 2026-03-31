Liên hợp quốc kêu gọi xây dựng hệ thống thực phẩm không rác thải

Nhân Ngày Quốc tế Không rác thải 30/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng các hệ thống thực phẩm không rác thải nhằm nuôi dưỡng con người và bảo vệ hành tinh. Ông nhấn mạnh rằng thế giới đang lãng phí quá nhiều thực phẩm.

Theo số liệu từ người đứng đầu Liên hợp quốc, mỗi ngày người dân trên toàn cầu vứt bỏ lượng thực phẩm đủ để chuẩn bị 1 tỷ bữa ăn, trong khi 9% dân số thế giới vẫn đang phải chịu cảnh đói khát.

Thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho khí hậu, hệ sinh thái và sức khỏe con người mà còn đe dọa khả năng tự cung cấp thực phẩm trong tương lai.

Để giải quyết vấn đề này, Tổng thư ký Liên hợp quốc hối thúc người tiêu dùng tạo ra tác động lớn thông qua những thay đổi nhỏ trong thói quen mua sắm và nấu nướng. Ông đề nghị các nhà bán lẻ tối ưu hóa hoạt động và phân phối lại thực phẩm dư thừa.

Đối với chính quyền các thành phố, ông yêu cầu mở rộng việc phân loại rác thải hữu cơ và cải thiện hoạt động mua sắm, cung ứng thực phẩm cho trường học và bệnh viện.

Bên cạnh đó, chính phủ các quốc gia cần thúc đẩy thay đổi mang tính hệ thống bằng cách đưa nội dung chống lãng phí thực phẩm vào các kế hoạch hành động vì khí hậu và đa dạng sinh học, đồng thời thiết lập mối quan hệ đối tác công - tư.

Thông qua các sáng kiến như "Đột phá lãng phí thực phẩm" và "Không rác thải hữu cơ", cộng đồng quốc tế có thể giảm một nửa lượng thực phẩm bị lãng phí vào năm 2030, cắt giảm tới 7% lượng khí thải metan và xây dựng các hệ thống thực phẩm tuần hoàn, có khả năng phục hồi.

Những nỗ lực này không chỉ bảo vệ hành tinh mà còn tạo ra việc làm xanh, giảm tình trạng mất an ninh lương thực, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu và ngăn chặn mức tổn thất kinh tế lên tới 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Dữ liệu từ Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) cho thấy mỗi năm nhân loại tạo ra từ 2,1 tỷ đến 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị, trong khi khoảng 2,7 tỷ người không được tiếp cận với dịch vụ thu gom rác.

Ô nhiễm rác thải đang đe dọa nghiêm trọng đến sự thịnh vượng kinh tế, sức khỏe cộng đồng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng hành tinh bao gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm.

Nếu không hành động khẩn cấp, lượng rác thải rắn đô thị hàng năm dự kiến sẽ chạm mốc 3,8 tỷ tấn vào năm 2050.

Ngày Quốc tế Không rác thải được Đại hội đồng Liên hợp quốc thiết lập thông qua một nghị quyết vào tháng 12/2022.

Mục đích của ngày kỷ niệm này là khuyến khích thói quen sản xuất và tiêu dùng bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức về cách thức các dự án không rác thải thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững./.

