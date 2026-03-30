Quảng Ninh: Mưa đá kích thước 1-2cm xuất hiện bất thường tại Mạo Khê

Sáng 30/3, một trận mưa đá bất ngờ xuất hiện tại một số khu vực phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, đúng vào giờ cao điểm học sinh đến trường, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Hình ảnh ghi nhận của người dân cho thấy nhiều viên mưa đá được nhặt lên sau trận mưa có kích thước khá đồng đều, đường kính khoảng từ 1cm đến hơn 2cm.

Theo ghi nhận từ hiện trường, trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng nặng hạt kèm theo gió. Thời điểm này trùng với giờ học sinh đến trường nên nhiều phụ huynh và học sinh buộc phải tìm nơi trú ẩn gấp.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh), đây là hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện vào thời điểm giao mùa và bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Về mặt chuyên môn, hiện tượng mưa đá với kích thước đá đáng kể này được các chuyên gia khí tượng nhận định là kết quả của sự đối lưu nhiệt mạnh mẽ.

Sự xung đột giữa khối không khí lạnh đang tràn xuống và khối không khí nóng ẩm hiện có tại khu vực Bắc Bộ đã tạo ra dòng không khí bốc hơi mạnh, đưa hơi ẩm lên cao, gặp tầng khí quyển lạnh đóng băng thành các viên đá và rơi xuống.

Mưa đá gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và trong trường hợp nặng hạt, hạt lớn có nguy cơ cao làm hư hại mái nhà, dập nát các diện tích hoa màu, đặc biệt là cây ăn quả đang trong giai đoạn quan trọng.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố khi thấy các dấu hiệu của hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc hay mưa đá./.