Thời tiết ngày 30/3: Miền Bắc có mưa dông, miền Nam nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đến trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực phường Giảng Võ, phường Phú Thượng, phường Hồng Hà, phường Tây Hồ, phường Bồ Đề, phường Việt Hưng, phường Phúc Lợi, phường Long Biên, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, phường Từ Liêm, phường Đông Ngạc, phường Tây Tựu, phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ, Yên Xuân, phường Tùng Thiện, Đoài Phương, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Hát Môn, Đan Phượng, Ô Diên, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, Quốc Oai, Kiều Phú, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Tây Phương.

Trong vài giờ tới, vùng mây này được cảnh báo sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông mạnh cho các phường/xã kể trên, sau lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá, gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết tương tự, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và vùng Đông Bắc sáng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C đến 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ), ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại./.

