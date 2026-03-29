Nghệ An: Dông lốc kèm mưa đá tại xã miền núi Quỳ Châu

Chiều 29/3, trên địa bàn miền núi xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) bất ngờ xảy ra một trận dông kèm theo mưa đá.

Mưa đá diễn ra trong thời gian gần 10 phút, khiến người dân khá bất ngờ bởi hiện tượng thời tiết cực đoan này xảy ra quá nhanh, bầu trời nhanh chóng chuyển tối, gió mạnh nổi lên liên tục và trước đó thời tiết ở các khu vực đã trải qua nhiều giờ nắng gắt.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với phóng viên, ông Trần Bảo Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Châu cho biết, cơn dông và trận mưa đá xảy ra vào khoảng gần 16 giờ. Mưa đá trút xuống với mật độ dày tại nhiều khu vực thuộc xã Quỳ Châu (địa bàn xã Châu Hạnh, thị trấn Tân Lạc cũ). Kích thước các viên đá không đồng đều, có nhiều viên to bằng ngón chân cái. Qua bước đầu rà soát, thống kê địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa và hoa màu.

Nhiều người dân địa phương cho biết khi trời có mưa đã nghe tiếng động lớn liên tục trên mái nhà. Ngoài sân mưa đá rơi vãi đầy mặt nền đất. Người dân phải đóng kín hệ thống cửa để tránh những viên đá văng vào nhà. Sau chừng gần 10 phút, mưa đá ngớt hẳn.

Tại nhiều khe, rãnh thoát nước trên các con đường liên bản đọng lại khối lượng lớn những tảng đá lạnh dày, dài hàng chục mét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo chiều và tối 29/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50 mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tại tỉnh Nghệ An, dông lốc và mưa đá thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 do giao mùa từ lạnh sang nóng. Các địa bàn miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An có địa hình đồi rộng lớn, núi cao, rừng đan xen là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, gây ra dông, lốc xoáy, mưa đá. Các hiện tượng thời tiết cực đoan này thường gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu và cây cối.

Để giảm thiểu những thiệt hại từ dông lốc, mưa đá gây nên, chính quyền địa phương các xã miền núi tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần chú ý cảnh giác, đề phòng trước hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời hạn chế lao động, sản xuất, đi chăn thả trâu bò, gia súc ngoài trời, đánh bắt cá trên sông, suối khi có mưa đá, dông lốc, sấm sét. Khi có biểu hiện xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn./.

