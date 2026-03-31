Thời tiết ngày 31/3: Nắng nóng diện rộng, chiều tối có mưa dông nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Thời tiết có mây, ban ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời tiết có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất phổ biến 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng xảy ra nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đáng chú ý, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thời tiết ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C. Ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 24-26 độ C đến 33-35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo có nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ.

Cụ thể, ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng. Riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; riêng vùng núi phía Tây 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; miền Đông Nam Bộ có nền nhiệt 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến tại Bắc Bộ và Trung Bộ là 45-55%; Đồng bằng Bắc Bộ là 60-65%; Đông Nam Bộ là 45-50%.

Từ ngày 1/4, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng suy giảm dần.

Ngày 31/3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 35-37 độ C; riêng vùng núi phía Tây Nghệ An-Thành phố Huế 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm 45-50%; thời gian nóng trong khoảng từ 11-16h.

Tại Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm 60-65%; thời gian nóng 13-16h.

Ngày 31/3-1/4, Đông Nam Bộ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm 45-50%; thời gian nóng 13-16h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Rủi ro thiên tai cấp 1. Nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn gia tăng do nhu cầu sử dụng điện cao và độ ẩm thấp; có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa./.

