Dông mạnh kèm theo mưa đá ở miền Bắc trong những ngày qua có bất thường?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng (do vùng áp thấp phía Tây tạo ra). Đây cũng là lý do dẫn tới tình trạng mưa dông mạnh kèm theo mưa đá xuất hiện trong hai ngày nay.

Dự báo hiện tượng mưa dông mạnh kèm theo mưa đá ở khu vực các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ vẫn còn có thể còn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ sáng 29/3 đến sáng sớm nay (30/3), các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 2 đợt mưa rào và dông trên diện rộng.

Đợt thứ nhất mưa rào và dông xảy ra trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa ngày 29/3; đợt 2 mưa dông mạnh xuất hiện trong khoảng từ 1 giờ sáng 30/3 và kéo dài đến khoảng thời gian từ 7-8 giờ sáng nay.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian 19 giờ ngày 29/3 đến 10 giờ ngày 30/3, một số điểm mưa to như Bến Tạm (Hải Phòng) lên tới 72,4mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 70,4mm; Hà Nội có nơi 54,3mm. Ngoài mưa dông mạnh, một số nơi như khu vực Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh cũng đã xảy ra hiện tượng mưa đá.

Tại Hà Nội, trận mưa xối xả kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng 30/3 đã khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, giao thông khó khăn.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nguyên nhân xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo mưa đá đầu mùa ở miền Bắc gần đây, là do một vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, gặp nhiệt độ miền Bắc đang cao do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, đã tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển, gây dông mạnh kèm theo hiện tượng mưa đá.

Dự báo khoảng đêm 31/3 sang ngày 1/4, miền Bắc lại chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu, khả năng ở khu vực vùng núi phía Bắc có thể lại xảy ra hiện tượng dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ về mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên thường xuyên có sự tranh chấp của khối không khí lạnh yếu và khối không khí nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các khối khí trái ngược nhau về bản chất khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện cho các đám mây dông phát triển mạnh, rất hay tạo ra mưa dông lốc mạnh.

Thông thường, hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong thời gian ngắn, gió giật có thể tăng cấp, kèm theo mưa đá và lốc xoáy, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất.

Mưa đá thường xảy ra trong các cơn dông tố mạnh và đi kèm với mưa rào cường độ lớn trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Do vậy, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện để giảm thiểu rủi ro.

Về khả năng dự báo hình thái thời tiết nguy hiểm như mưa đá, hiện nay cơ quan khí tượng thủy văn chỉ có thể dựa vào sự phát triển của các đám mây dông để cảnh báo trước 1-2 giờ trước khi mưa đá xảy ra. Hiện tượng này chỉ giảm dần khi chính thức vào mùa mưa, thường vào khoảng hết tháng 5.

Theo quy luật, người dân có thể nhận biết được mưa đá chuẩn bị xảy ra dựa vào một vài đặc điểm như: Ban ngày có dông mạnh, mây đen kịt trên bầu trời; ban đêm có sấm sét, gió đang thổi đều bỗng lặng đi, trời lạnh đột ngột./.

