Nhật Bản: Hàng trăm điểm có “hóa chất vĩnh cửu” trong nước vượt ngưỡng cho phép

Bộ Môi trường Nhật Bản vừa công bố khảo sát cho thấy nồng độ các hợp chất hóa học độc hại thuộc nhóm “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) đã vượt ngưỡng cho phép tại 629 điểm giám sát chất lượng nước trên toàn quốc trong tài khóa 2024.

Theo kết quả khảo sát từ tháng 4/2024-3/2025 tại 3.941 địa điểm sông, hồ, vùng ven biển và nguồn nước ngầm thuộc 47 tỉnh thành của Nhật Bản, tình trạng ô nhiễm PFAS xuất hiện tại 26 tỉnh.

Đáng chú ý, ghi nhận mức ô nhiễm cao nhất tại thị trấn Kumatori (tỉnh Osaka), với nồng độ PFAS trong nước ngầm lên tới 73.000 nanogram/lít, cao gấp khoảng 1.460 tiêu chuẩn cho phép.

Một mẫu nước sông khác tại tỉnh Okayama có nồng độ PFAS là 72.000 nanogram/lít.

Theo hãng tin Kyodo, trong số 629 điểm vượt ngưỡng, có 130 điểm mới được phát hiện. Nhiều điểm có nồng độ PFAS cao nằm gần các cơ sở công nghiệp, căn cứ quân sự Mỹ hoặc cơ sở của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố cụ thể vị trí các điểm giám sát này.

PFAS là nhóm hợp chất hóa học chứa flo, được sử dụng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, bao gồm các chất như PFOS và PFOA.

Do đặc tính khó phân hủy, các chất này thường được gọi là hóa chất vĩnh cửu và có thể tích tụ trong môi trường cũng như cơ thể con người, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Theo quy định an toàn của Nhật Bản, tổng nồng độ PFOS và PFOA trong nước không được vượt quá 50 nanogram/lít./.

