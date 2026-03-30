TP Hồ Chí Minh: Check-in cánh đồng cỏ lau săn Mặt Trời “trứng muối”

Không gian cỏ lau hoang sơ giữa khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trở thành điểm check-in hút khách lúc hoàng hôn để ngắm khoảnh khắc Mặt Trời “trứng muối” dần lặn sau đường chân trời.

Những ngày cao điểm mùa khô, thời tiết nắng ráo, bầu trời trong xanh, cánh đồng cỏ lau rộng hàng nghìn mét vuông tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa) trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn.

Không gian tự nhiên hiếm hoi còn giữ được nét hoang sơ giữa khu vực đô thị hóa nhanh khiến nơi đây nhanh chóng “gây sốt” trên mạng xã hội. Vào dịp cuối tuần, từ khoảng 15 giờ, từng nhóm sinh viên, người dân bắt đầu đổ về cánh đồng cỏ lau rộng hàng nghìn mét vuông tại khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa).

Không gian thoáng đãng, gió nhẹ cùng sắc trắng bồng bềnh của cỏ lau mang lại cảm giác yên bình giữa lòng đô thị, thu hút nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm check-in dịp cuối tuần.

Khi chiều xuống, ánh nắng vàng trải dài trên những bông lau trắng, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Khoảnh khắc Mặt Trời “trứng muối” dần lặn sau đường chân trời là thời điểm được nhiều người săn đón./.