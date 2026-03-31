Xung đột Trung Đông: Nước cờ rủi ro của ông Trump nếu tấn công Đảo Kharg

Căng thẳng Trung Đông gia tăng khi Mỹ cân nhắc tấn công đảo Kharg, điểm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran, có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Dương Linh
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, khả năng Mỹ xem xét phương án tấn công đảo Kharg đang thu hút sự chú ý của giới phân tích. Hòn đảo này giữ vai trò then chốt khi đảm nhiệm phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, do đó bất kỳ kịch bản quân sự nào nhằm vào đây đều có thể gây tác động sâu rộng tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là lựa chọn tiềm ẩn rủi ro lớn, khi đảo Kharg nằm trong tầm tấn công của các hệ thống UAV và hỏa lực phản lực của Iran. Một chiến dịch đổ bộ, nếu xảy ra, không chỉ đối mặt với thách thức quân sự mà còn có nguy cơ đẩy xung đột leo thang, làm gia tăng bất ổn khu vực./.

