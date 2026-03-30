Mỹ đe dọa “xóa sổ” hạ tầng năng lượng Iran nếu không sớm đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Washington sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không sớm đạt được, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang đạt tiến triển.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ Mỹ đang tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" với một "chính quyền mới, hợp lý hơn" tại Iran nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự. Theo ông, "tiến triển lớn đã đạt được", song đi kèm là cảnh báo cứng rắn.

"Nếu vì bất kỳ lý do nào mà một thỏa thuận không sớm đạt được, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức ‘mở cửa cho hoạt động kinh doanh’, chúng tôi sẽ kết thúc sự hiện diện của mình tại Iran bằng việc thổi bay và xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy phát điện, các giếng dầu và đảo Kharg (và có thể cả các nhà máy khử mặn), những mục tiêu mà chúng tôi có chủ đích chưa động tới cho đến nay", ông Trump viết.

Đây là lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Mỹ công khai đe dọa trực tiếp tới các cơ sở dân sự thiết yếu như nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước quan trọng tại Iran - bên cạnh các mục tiêu năng lượng chiến lược. Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh nội dung tương tự, cho thấy Washington sẵn sàng leo thang nếu đàm phán thất bại. Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh việc kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One tối 29/3 (giờ địa phương), ông Trump còn cho rằng Mỹ đã "thay đổi chế độ" tại Iran thông qua chiến dịch quân sự kéo dài 1 tháng với Israel, viện dẫn việc nhiều lãnh đạo Iran đã thiệt mạng.

Ông nói Mỹ hiện "đang làm việc với một nhóm người hoàn toàn khác" và bày tỏ tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận "rất sớm, có thể ngay trong tuần này".

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều. Truyền thông bán chính thức Tasnim ngày 30/3 cho biết một số cơ quan, trong đó có Quốc hội Iran, đang xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và khả năng này "đang trở nên chắc chắn hơn."

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cùng ngày khẳng định Tehran "chưa bao giờ và không tìm kiếm vũ khí hạt nhân," đồng thời cho biết vấn đề tiếp tục tham gia NPT hiện là chủ đề tranh luận trong dư luận và tại Quốc hội.

Những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ cùng các động thái từ Iran cho thấy tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dù các bên đồng thời để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn./.

Xung đột Mỹ–Iran và tác động dài hạn đối với kinh tế châu Á Xung đột Mỹ–Iran khiến nguồn cung dầu khí toàn cầu biến động, đẩy giá năng lượng leo thang và tạo áp lực kéo dài lên kinh tế châu Á trong những năm tới.