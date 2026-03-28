Lực lượng Houthi tham chiến, phóng tên lửa đạn đạo vào miền Nam Israel

Sáng 28/3 theo giờ địa phương, còi báo động đã vang lên tại thành phố Beersheba và các khu vực lân cận ở miền Nam Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Yemen.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành tấn công Israel kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran cách đây đúng một tháng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tên lửa đạn đạo của Houthi đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và hiện chưa ghi nhận thương vong trong vụ tấn công này.

Một ngày trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen đã cảnh báo sẽ tham gia xung đột để hỗ trợ Iran nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang các hành động quân sự hoặc các quốc gia khác cũng tham gia vào cuộc xung đột này.

Nguồn tin khu vực cho biết người phát ngôn của Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ can thiệp quân sự trực tiếp nếu "3 lằn ranh đỏ" bị vượt qua, bao gồm Mỹ và Israel leo thang xung đột chống Iran; Mỹ và Israel nhận thêm hỗ trợ từ bất kỳ liên minh hay đối tác nào khác; và hai nước này sử dụng Biển Đỏ để chống lại Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào khác.

Hiện lực lượng Houthi đang duy trì quân ở bờ biển phía Tây của Yemen, gần eo biển chiến lược Bab al-Mandeb. Trong những lần tham gia xung đột khu vực trước đó, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel bằng thiết bị bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa, làm gián đoạn tuyến vận tải biển toàn cầu qua Biển Đỏ.

Trước đó, vào rạng sáng 28/3, Israel đánh chặn thành công đợt tên lửa thứ hai của Iran ở khu vực miền Nam. Trong đêm 27/3, một người thiệt mạng và nhiều người khác được cho là bị thương sau khi Iran phóng loạt tên lửa đáp trả nhằm vào miền Nam và miền Trung Israel. Đây là các đợt tấn công mới nhất của Iran sau 9 giờ không ghi nhận vụ phóng nào trước đó.

Thống kê của kênh truyền hình Channel 12 cho biết kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đã có tổng cộng 78.109 lượt báo động vang lên trên toàn lãnh thổ Israel để cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa, rocket và thiết bị bay không người lái từ Iran và lực lượng Hezbollah.

Thành phố Kiryat Shmona gần biên giới với Liban thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công và có tới 154 lần nổi còi báo động. Khu vực này liên tục trở thành mục tiêu của Hezbollah không chỉ trong đợt xung đột hiện tại, mà còn trong cuộc đối đầu trước đó giai đoạn 2023-2024.

Thống kê cũng cho thấy thời điểm báo động vang lên nhiều nhất là vào khoảng 10h, với 7.122 lần. Trong khi đó, số lượt báo động lúc 9h là 1.404 lần.

Theo đánh giá, các đợt phóng tên lửa từ Iran thường đi kèm cảnh báo sớm, giúp người dân có vài phút để di chuyển tới nơi trú ẩn. Ngược lại, các cuộc tấn công bằng rocket từ Hezbollah thường diễn ra bất ngờ hơn, khiến thời gian phản ứng chỉ tính bằng vài giây.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel cho biết các chính sách phòng thủ hiện hành tiếp tục được duy trì đến 20h00 ngày 28/3 và chưa có điều chỉnh theo hướng nới lỏng. Giới chức nước này tiếp tục yêu cầu người dân vào nơi trú ẩn ngay khi có cảnh báo và chỉ rời đi khi có thông báo chính thức.

Đáng chú ý, thời gian cho phép tiếp cận nơi trú ẩn tại một số khu vực đã được nới từ 60-90 giây lên 120-150 giây tại miền Trung, phản ánh sự thay đổi trong đánh giá về mối đe dọa từ tên lửa tầm xa. Chính quyền Israel nhận định nguy cơ các cuộc tấn công tiếp diễn vẫn ở mức đáng kể và đất nước hiện vận hành trong trạng thái sẵn sàng cao.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tối 27/3 khuyến cáo công dân tiếp tục theo dõi sát các hướng dẫn an ninh mới và tuân thủ nghiêm các quy định phòng vệ của nước sở tại./.

