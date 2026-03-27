Iran ngăn cản 3 tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 27/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền đến hoặc đi từ các cảng của các quốc gia đồng minh hoặc ủng hộ Mỹ, Israel.

Việc phong tỏa cửa ngõ vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới này đánh dấu một bước gia tăng căng thẳng cực kỳ nghiêm trọng tại khu vực.

Sáng cùng ngày, Hải quân IRGC đã chặn và buộc ba tàu container phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Phía Iran cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói không đúng khi tuyên bố rằng eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa.

Trước đó, ông Trump thông báo Iran đã đồng ý cho 10 tàu chở dầu đi qua, nhưng IRGC nhấn mạnh bất kỳ hành vi quá cảnh trái phép nào hiện nay đều sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Căng thẳng leo thang sau khi xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2/2026, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực và hoạt động hàng hải quốc tế./.

