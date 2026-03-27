Mỹ tạm hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran trong 10 ngày

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, các tín hiệu về đối thoại giữa Mỹ và Iran xuất hiện song song với các hoạt động quân sự gia tăng giữa các bên liên quan.



Trên phương diện ngoại giao, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 cho biết sẽ tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 10 ngày, đến ngày 6/4.

Trước đó, Mỹ từng cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 48 giờ nếu Tehran không bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.



Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định trên được đưa ra theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi với Iran “đang diễn ra tích cực.”



Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng triển vọng đối thoại vẫn còn nhiều bất định. Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti của Nga, ông Mikhail Ulyanov, Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) cho biết thông tin liên quan thời điểm và điều kiện nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện chưa rõ ràng. Theo quan chức Nga, phía Mỹ và Iran đều đang đưa ra những thông điệp trái ngược nhau, đồng thời cho rằng cần theo dõi thêm các diễn biến tiếp theo.



Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Press TV của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi cho biết Tehran hiện chưa tiến hành đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Theo giới quan sát, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn trong đàm phán mặc dù đã gửi phản hồi đề xuất 15 điểm của Mỹ về chấm dứt xung đột, thông qua các kênh trung gian.



Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal của Mỹ ngày 26/3 đưa tin, Lầu Năm Góc đang cân nhắc khả năng triển khai thêm 10.000 binh sỹ tới Trung Đông nhằm tăng cường các lựa chọn chính sách, bên cạnh các nỗ lực ngoại giao.



Song song với các động thái trên, tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/3 cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn vào sáng cùng ngày nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran đặt tại thủ đô Tehran.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Israel và một số cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Theo kênh Press TV, các mục tiêu này gồm các cơ sở nhiên liệu và hải quân đặt tại thành phố Haifa của Israel./.

