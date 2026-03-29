Tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp Israel, dấy lo ngại rò rỉ hóa chất

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 29/3 theo giờ địa phương, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran đã gây ra đám cháy lớn tại khu công nghiệp hóa chất Neot Hovav, phía Nam thành phố Beersheba, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.

Các cơ quan chức năng đang kiểm tra khả năng xảy ra rò rỉ chất nguy hại tại một nhà máy bị hư hại.



Theo lực lượng cứu hộ Israel, đám cháy bùng phát sau khi tên lửa rơi xuống khu vực này. Hiện chưa ghi nhận thương vong về người, tuy nhiên thiệt hại vật chất đang được đánh giá.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang khẩn trương phong tỏa, xử lý các bể chứa hóa chất bị hư hại trong một nhà máy nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng. Toàn bộ nhân viên tại nhà máy và các cơ sở lân cận đã được sơ tán.

Nhà chức trách yêu cầu người dân không tiếp cận khu vực, đồng thời khuyến cáo cư dân xung quanh ở trong nhà, đóng kín cửa sổ và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của lực lượng an ninh và cứu hộ cho đến khi tình hình được kiểm soát.



Khu công nghiệp Neot Hovav là trung tâm công nghiệp hóa chất lớn của Israel, tập trung nhiều cơ sở xử lý chất thải nguy hại, do đó sự cố này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ môi trường và an toàn công nghiệp.



Cùng ngày, quân đội Iran cũng cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một cơ sở trang thiết bị chuẩn bị và hỗ trợ cũng như các vị trí quân sự của Mỹ tại căn cứ quân sự Al-Azraq của Mỹ ở Jordan.

Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani cũng tuyên bố tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu nếu tiến vào tầm bắn của nước này. Tuyên bố nêu rõ đây là động thái nhằm đáp trả việc Mỹ đánh chìm khinh hạm Dena của Iran hôm 4/3 vừa qua.



Các vụ tấn công nằm trong làn sóng trả đũa của Iran trước các cuộc không kích gia tăng của liên quân Israel và Mỹ trong những ngày gần đây, phản ánh mức độ leo thang ngày càng nghiêm trọng của xung đột khu vực bất chấp các nỗ lực đàm phán.

Trong một cảnh báo ngày 29/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho biết đang cân nhắc tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là “mục tiêu hợp pháp”, nhằm đáp trả việc các trường đại học của nước này bị tấn công.

Phản ứng sau cảnh báo này, Đại học Mỹ ở Beirut (AUB) đặt tại thủ đô của Liban thông báo sẽ hoạt động trực tuyến, bao gồm việc tổ chức lớp học và tiến hành các kỳ thi trong hai ngày 30 và 31/3.

Tuy nhiên, nhân viên thiết yếu vẫn sẽ có mặt trực tiếp tại trường. Rải rác khắp Trung Đông có nhiều cơ sở của nhiều trường đại học Mỹ, như Đại học Texas A&M ở Qatar hay Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE)./.

