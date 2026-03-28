Houthi lên kế hoạch phong tỏa tàu Israel tại eo biển Bab al-Mandab

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lực lượng Houthi tại Yemen đã phát đi tín hiệu về bước đi tiếp theo trong bối cảnh xung đột leo thang trong khu vực khi tuyên bố sẽ chặn đường di chuyển của các tàu Israel qua eo biển Bab al-Mandab.

Lực lượng này đưa ra tuyên bố như vậy ngay sau khi xác nhận phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm các mục tiêu quân sự tại miền Nam Israel sáng 28/3.

Kênh truyền hình Al Araby TV có trụ sở tại Qatar dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của Houthi cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch nhằm ngăn chặn các tàu Israel đi qua eo biển Bab al-Mandab.”

Eo biển Bab al-Mandab nằm giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, trong đó lực lượng Houthi kiểm soát phía bờ biển thuộc Yemen.

Houthi đưa ra thông báo trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông những tuần qua đang gây gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Liên quan đến vấn đề an toàn hàng hải, Tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch ngày 28/3 thông báo tạm dừng hoạt động tại cảng Salalah của Oman trong 48 giờ sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái khiến một công nhân bị thương và làm hư hại cơ sở hạ tầng của cảng nói trên.

Trước tình hình như vậy, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp ngoại giao nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Bộ Ngoại giao Indonesia ngày 28/3 cho biết nước này đang đàm phán với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu được đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Chính phủ Indonesia và Đại sứ quán nước này tại Tehran đã tiến hành trao đổi với Đại sứ quán Iran tại Jakarta cùng các bên liên quan tại Tehran.

Phía Iran đã phản hồi tích cực về việc cho phép các tàu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina của Indonesia đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Người phát ngôn này cho biết thêm Bộ Ngoại giao Indonesia và Đại sứ quán nước này tại Tehran sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm bảo đảm các tàu của Pertamina đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Còn tại Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 28/3 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Iran về việc bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Thái Lan thông báo kế hoạch triển khai trợ cấp nhiên liệu trong những ngày tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn xác nhận chính phủ nước này sẽ triển khai trợ cấp nhiên liệu có mục tiêu cho ngành vận tải từ ngày 1/4, trong bối cảnh các nhà điều hành đang phải vật lộn với chi phí ngày càng tăng và nguy cơ tăng giá cước vận chuyển.

Ông Phiphat cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện các biện pháp cứu trợ để giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng cao đối với các phân khúc dễ bị tổn thương của ngành vận tải và người dân đi lại.

Chương trình sẽ kéo dài trong suốt tháng 4 và sẽ dựa trên mức sử dụng thực tế, được xác minh thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống giám sát hoạt động do Cục Giao thông Đường bộ (DLT) duy trì.

Cụ thể, hỗ trợ sẽ được chia thành 2 nhóm chính. Nhóm đầu tiên bao gồm các xe tải chở hàng không theo lịch trình - thường được gọi là xe "biển vàng." Nhóm thứ hai bao gồm các nhà điều hành vận tải công cộng và tài xế dịch vụ gọi xe.

Trong khi đó, Liên đoàn Vận tải Đường bộ Thái Lan đã công bố kế hoạch tăng cước phí vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc từ ngày 1/4, với lý do chi phí nhiên liệu không bền vững. Chủ tịch Liên đoàn, ông Thongyoo Khongkhan, cho biết nhiên liệu hiện chiếm 45-50% tổng chi phí vận chuyển.

Phát biểu sau cuộc họp hội đồng liên đoàn có sự tham dự của đại diện từ 136 hiệp hội, ông Thongyoo cho biết giá cước vận chuyển sẽ tăng theo từng giai đoạn đối với 6-7 loại phương tiện, từ xe tải bốn bánh đến xe tải khớp nối 24 bánh. Mức tăng ban đầu sẽ là 10%, có khả năng tăng lên 15% và thậm chí lên tới 20-30% tùy thuộc vào biến động giá nhiên liệu.

Ông Thongyoo thừa nhận rằng phí vận chuyển cao hơn sẽ gây ra tác động dây chuyền đến giá cả tiêu dùng và nền kinh tế nói chung, đặc biệt ảnh hưởng đến các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ông Thongyoo nói rằng các nhà điều hành không có ý định gây gánh nặng cho người dân mà chỉ đang hành động để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp./.