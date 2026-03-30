Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm tới Trung Đông, Iran để ngỏ khả năng dự World Cup

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang khi Washington được cho là đã triển khai hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tới Trung Đông.

Theo CBS News, các lực lượng được điều động gồm đặc nhiệm SEAL của Hải quân, biệt kích Lục quân, Thủy quân lục chiến và lính dù.

Trước đó, The New York Times cho biết số binh sỹ này có thể được sử dụng để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, hoặc ngăn chặn chương trình làm giàu urani của nước này.

The Washington Post cũng đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tới khu vực.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết đã gửi thông báo tới FIFA về việc cơ sở hạ tầng thể thao, đặc biệt là các sân bóng, bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran Ahmad Donyamali nhận định đội tuyển quốc gia khó có thể tham dự World Cup 2026 vì tình hình địa chính trị, đồng thời kêu gọi xem xét lại việc tổ chức giải đấu tại Mỹ.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết Iran vẫn có ý định tham gia.

Ở một diễn biến khác, tại Mỹ, trang mạng Axios đưa tin các nghị sỹ Cộng hòa đang cân nhắc cắt giảm chi tiêu y tế liên bang để dành nguồn lực cho chiến dịch quân sự chống Iran, đồng thời hỗ trợ ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Theo Iran War Cost Tracker, chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ đã vượt 35,7 tỷ USD./.

Mỹ đe dọa “xóa sổ” hạ tầng năng lượng Iran nếu không sớm đạt thỏa thuận Trong thông điệp đăng trên Truth Social, ông Trump nêu rõ Mỹ đang tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" với một "chính quyền mới, hợp lý hơn" tại Iran nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự.