Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm tới Trung Đông, Iran để ngỏ khả năng dự World Cup

Theo CBS News, các lực lượng được điều động gồm đặc nhiệm SEAL của Hải quân, biệt kích Lục quân, Thủy quân lục chiến và lính dù.

Linh Tô
Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ gác tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 8/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ gác tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 8/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang khi Washington được cho là đã triển khai hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tới Trung Đông.

Theo CBS News, các lực lượng được điều động gồm đặc nhiệm SEAL của Hải quân, biệt kích Lục quân, Thủy quân lục chiến và lính dù.

Trước đó, The New York Times cho biết số binh sỹ này có thể được sử dụng để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz, kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu của Iran, hoặc ngăn chặn chương trình làm giàu urani của nước này.

The Washington Post cũng đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tới khu vực.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết đã gửi thông báo tới FIFA về việc cơ sở hạ tầng thể thao, đặc biệt là các sân bóng, bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Iran Ahmad Donyamali nhận định đội tuyển quốc gia khó có thể tham dự World Cup 2026 vì tình hình địa chính trị, đồng thời kêu gọi xem xét lại việc tổ chức giải đấu tại Mỹ.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết Iran vẫn có ý định tham gia.

Ở một diễn biến khác, tại Mỹ, trang mạng Axios đưa tin các nghị sỹ Cộng hòa đang cân nhắc cắt giảm chi tiêu y tế liên bang để dành nguồn lực cho chiến dịch quân sự chống Iran, đồng thời hỗ trợ ngân sách cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Theo Iran War Cost Tracker, chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ đã vượt 35,7 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đặc nhiệm SEAL #Thủy quân lục chiến Iran Mỹ
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tổng Giám đốc WHO cho biết nhân viên cấp cứu đã tử vong khi xe cứu thương bị tấn công tại Bint Jbeil, đồng thời, kho vật tư y tế tại khu vực này cũng bị phá hủy trong cùng đợt không kích.

Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Trụ sở hải quân bị không kích chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và thiết bị không người lái.