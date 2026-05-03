Israel không kích hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban

Theo AFP, quân đội Israel ngày 2/5 đã không kích hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban.

Những cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Trong tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah, đồng thời nhấn mạnh “khoảng 70 công trình quân sự và khoảng 50 cơ sở hạ tầng của Hezbollah đã bị phá hủy tại nhiều khu vực” trong ngày 2/5.

Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA) cũng đưa tin về một loạt cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Liban.

Trước đó, quân đội Israel đã ban bố 2 cảnh báo sơ tán đối với 9 ngôi làng ở miền Nam Liban.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ Israel, cho biết đây là phản ứng trước “các vụ vi phạm” lệnh ngừng bắn.

Israel vẫn duy trì những cuộc không kích tại Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn hôm 17/4 nhằm chấm dứt hơn 6 tuần xung đột giữa nước này và Hezbollah.

Cũng trong ngày 2/5, Tư lệnh quân đội Liban Rodolphe Haykal đã gặp Tướng Mỹ Joseph Clearfield - trưởng nhóm 5 thành viên phụ trách giám sát lệnh ngừng bắn năm 2024 nhằm chấm dứt cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hezbollah.

Theo quân đội Liban, hai bên đã thảo luận về “tình hình an ninh tại Liban, những diễn biến khu vực và các biện pháp nhằm tối đa hóa hiệu quả của (ủy ban) cũng như tăng cường hoạt động của cơ chế này."

Những cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 2.600 người thiệt mạng tại Liban và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi Hezbollah đẩy nước này vào cuộc xung đột Trung Đông hôm 2/3 nhằm ủng hộ Iran./.

